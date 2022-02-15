"Хтось не хоче нести відповідальність": з моргу зникли докази у справі ДТП з кортежем Ярославського

З моргу зник одяг загиблого чоловіка / УНІАН

У Харкові з моргу вкрали речові докази. Зникли речі, що належали загиблому чоловікові, якого збив кортеж бізнесмен Олександра Ярославського.

У Харкові з обласного бюро судово-медичної експертизи зникли докази у справі про смертельну ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Невідомі вкрали речі чоловіка, якого збив автомобіль з кортежу бізнесмена повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

"Недбале ставлення до своїх обов'язків працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи призвело до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, відкритому в рамках досудового розслідування обставин ДТП, яке сталося 9 лютого на автотрасі в Харківській області. Слідчі СУ ГУН Харківської області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зараз правоохоронці встановили перелік співробітників установи, провели обшуки і слідчі дії в морзі, а також за адресами проживання всіх працівників і в їх автомобілях.

"Хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне"

На інцидент також відреагував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який закликав Ярославського повернуться в Україну.

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"Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Також вчора за цим фактом поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею:"приховування доказів". Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне...Повертайтеся якомога швидше, пане Ярославський, у нас є до Вас багато питань", - заявив Монастирський.

ДТП з кортежем Ярославського

Нагадаємо, увечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова і на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль з кортежу Ярославського.

Пізніше в прес-службі МВС України повідомили, що поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, ймовірно, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.



У компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній з допоміжних служб компанії, але як з'ясувалося пізніше, це був не він.

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