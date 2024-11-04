Кремль не приховає: башкири в 3,5 рази частіше гинуть в Україні, ніж москвичі - ГУР

Москва намагається просувати ідею народної єдності, однак статистика свідчить про протилежне.

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Кремль посилає "в м'ясорубку" бідних мешканців РФ / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, соцмережі

Що повідомили в ГУР:

Регіони Росії скніють у порівнянні з Москвою

Жителі віддалених куточків РФ частіше гинуть в Україні

Кремль не припиняє черпати людський ресурс із глибинок РФ

У понеділок, 4 листопада, пропаганда країни-агресора Росії розважалася у зв'язку з так званим "Днем народної єдності". Однак насправді ні про яку єдність та рівність в РФ не йдеться.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. За даними відомства, про це свідчать соціально-економічні показники країни. Наприклад, в Інгушетії кожен третій мешканець перебуває за межею бідності.

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"Схоже становище у Калмикії, Карачаєво-Черкесії та Тиві ― там бідує кожен п’ятий", - додали в ГУР.

Таким чином Кремль намагається досягти покори і мовчання серед бідного населення, щоб використовувати його, зокрема, як ресурс для ведення війни в Україні.

"Під час злочинної війни проти України окупантів-башкирів загинуло у 3,5 рази більше, ніж москвичів; жителів Татарстану – втричі більше, бурятів – удвічі. Рецепт московського "єдінства" містить лише два компоненти – бідність і смерть", - йдеться у повідомленні.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Втрати армії РФ у війні в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада окупаційна армія країни-агресора Росії втратила більше 10 тисяч осіб особового складу та понад 1550 одиниць техніки.

Раніше в естонській розвідці повідомляли, що ворог втратив десь близько 40 000 солдатів як пораненими, так і вбитими протягом останнього місяця, що є рекордним показником.

Напередодні також стало відомо, що під час операції в Курській області Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося ліквідувати майже 8 тисяч російських солдатів.

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