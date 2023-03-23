"Конфліктів у нас не було": командир розповів про курсанта, який застрелився

Командир загиблого стверджує, що в останній тиждень 18-річний Дмитро Гульчук був веселим.

У Львові застрелився 18-річний курсант / Колаж фото Суспільне, з архіву рідних курсанта

У Львові 18-річний курсант університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук вистрілив собі в голову і залишив передсмертну записку, в якій написав, що його довели до суїциду. Командир загиблого прокоментував трагедію і заявив, що в останній тиждень перед своєю загибеллю Дмитро "ходив веселий, сміявся". Про це повідомляє "Суспільне".

Станіслав Пась не переконує, що нібито не конфліктував з курсантом. При цьому він визнав, що Дмитро був закритою людиною і додав, що з ним було "складно спілкуватися".

"Іноді у мене виходило, іноді – ні. Такої ситуації, щоб ми сварилися, не було. Ми з ним спілкувалися як командир з курсантом. Так, він приходив іноді до мене за допомогою, я йому завжди як умів, так і допомагав ... Не було ніяких причин вважати, що він може з собою що-небудь зробити", – сказав Пась.

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Він також згадав, що незадовго до своєї смерті курсант кілька разів просив, щоб його відпустили на якийсь час до дівчини.

Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ

19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.

У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.

Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".

Батьки Дмитра згадали, що син останнім часом скаржився на керівництво навчального закладу і навіть хотів кинути навчання через тиск. Прямий перед смертю він написав прощальне повідомлення, в якому попросив прощення у мами за те, що робить.

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