"Кінець недоімперії": Данілов зізнався, на якій меті можуть зупинитися ЗСУ

Зараз завдання України полягає в тому, аби відняти у Росії навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідні країни.
Українські військовослужбовці зупиняться там, де закінчаться їхні інтереси, заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки.
"ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. А інтереси ВСУ закінчаться там, де почнеться кінець російської недоімперії", - написав він.
За його словами, зараз завдання України полягає в тому, щоб відняти у Росії навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідні країни.
Наступ ЗСУ
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
Читайте також:
- "Бруд Москви": Данилов жорстко відповів на маячні глави СФ про"перемогу над Україною"
- Росія вже почала "розхитуватися" і скоро втратить свої "колонії" - Данилов
- Україна ні з ким не повинна погоджувати звільнення своїх територій - Данилов