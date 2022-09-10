"Кінець недоімперії": Данілов зізнався, на якій меті можуть зупинитися ЗСУ

Данилов розповів , на якій меті можуть зупинитися ЗСУ / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці зупиняться там, де закінчаться їхні інтереси, заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки.

"ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. А інтереси ВСУ закінчаться там, де почнеться кінець російської недоімперії", - написав він.

За його словами, зараз завдання України полягає в тому, щоб відняти у Росії навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідні країни.

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Наступ ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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