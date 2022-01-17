"Коли знаєш результат заздалегідь": Порошенко заснув на засіданні суду

Петро Порошенко заснув під час засідання суду / скріншот з відео

П'ятий Президент України, Народний депутат Петро Порошенко заснув під час засідання Печерський райсуду Києва.

Після повернення в Україну приїхав до Печерського райсуду на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Після перерви для ознайомлення з матеріалами справи, суд продовжився.

На кадрах відео з суду видно, як по час виступу адвоката, Петро Порошенко заснув.

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів Мережі.

"Коли знаєш результат заздалегідь", "це він висловив повагу до судді якого сам і призначив", "Не вірю йому, актор ще той. Або заздрю, що вміє відключатися і відпочивати в будь-яких ситуаціях, він ще сильний", "Сонний стан говорить про те, що у нього немає адреналіну від хвилювання і відповідно він знає чим це все закінчиться і тому не хвилюється", - писали українці в мережі.

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Справа Порошенко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

читайте такожЗ матом, бійками і розбитим авто: як Порошенко проривався на засідання судуПорошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.