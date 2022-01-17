УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Коли знаєш результат заздалегідь": Порошенко заснув на засіданні суду

17 січня 2022, 15:36

Поведінка екс-президента в залі суду повеселила мережу.

false
Петро Порошенко заснув під час засідання суду / скріншот з відео

П'ятий Президент України, Народний депутат Петро Порошенко заснув під час засідання Печерський райсуду Києва.

Після повернення в Україну приїхав до Печерського райсуду на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Після перерви для ознайомлення з матеріалами справи, суд продовжився.

На кадрах відео з суду видно, як по час виступу адвоката, Петро Порошенко заснув.

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів Мережі.

"Коли знаєш результат заздалегідь", "це він висловив повагу до судді якого сам і призначив", "Не вірю йому, актор ще той. Або заздрю, що вміє відключатися і відпочивати в будь-яких ситуаціях, він ще сильний", "Сонний стан говорить про те, що у нього немає адреналіну від хвилювання і відповідно він знає чим це все закінчиться і тому не хвилюється", - писали українці в мережі.

Реклама
false
false
false

Справа Порошенко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

читайте такожЗ матом, бійками і розбитим авто: як Порошенко проривався на засідання судуПорошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

Автор: Сергій Кущ
viber
Петро Порошенко новини України справа Порошенка
Зараз ви переглядаєте новину «"Коли знаєш результат заздалегідь": Порошенко заснув на засіданні суду». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Купатимуться в грошах вже в лютому: топ-4 знаки з великою грошовою удачеюКупатимуться в грошах вже в лютому: топ-4 знаки з великою грошовою удачею 5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливим5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливим Магніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинокМагніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинок Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України" Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваЄлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництва
16:17

Юрій Романенко. Вистава з поверненням Порошенка в Україну Відеоблоги

16:09

Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого

16:01

"Підозрюваним себе не вважаю": Порошенко відповів у судіВідео

15:38

FIBA обговорює у Львові перспективи проведення ЄвроБаскет-2025 на новій арені "Великого будівництва"

15:36

"Коли знаєш результат заздалегідь": Порошенко заснув на засіданні судуВідео

Реклама
15:35

Нова кібератака: хакери "поклали" сайт Prozorro і ресурси судівВідео

15:29

45-річна зірка серіалу Клон показала пишні сідниці в грайливому костюмі чортеня

15:26

Названі терміни появи вакцини від ОмікронаВідео

15:23

Мати вигнала з дому 11-річну доньку на Харківщині: дівчинка потрапила до лікарні

14:49

Німеччина пригрозила РФ заходами проти "Північного потоку-2" у разі загострення агресіїВідео

14:46

З матом, бійками та розбитим авто: як Порошенко проривався на засідання судуВідео

14:37

Летіла з висоти 400 метрів: у словацьких Татрах загинула 29-річна українкаВідео

14:37

Посівний календар на лютий 2022: кращі дні для садово-городніх робіт

14:34

Зустріч Путіна, Байдена і Зеленського: у Кремлі "дали задню", затягнувши стару пісню про "нейтральність"Відео

14:29

Українок, які не встали на військовий облік, не штрафуватимуть - Міноборони

14:25

Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняВідео

14:17

У Зеленського поставили на місце Порошенка: повернення перетворив на "істерику" з крикамиВідео

13:56

Не має права жити: пересадку чоловіку серця свині засудили родичі пораненої ним жертви

13:53

Українців здивували космічними платіжками за опалення з різницею в 300%Відео

13:34

Maruv йде зі сцени - розкрита причина

Реклама
13:33

Вбили та закопали в погребі: пошуки 11-річної дитини закінчилися трагедією під Запоріжжям

13:28

Лукашенко звинуватив Україну в перекиданні "націоналістів" до кордонів і оголосив про навчання з РФВідео

13:17

Водохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу воду

13:00

Гороскоп на завтра, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовВідео

12:55

Гречка і м'ясо зникнуть з прилавків: українцям розкрили найгірший сценарій дефіцитуВідео

12:52

Варто бути готовими до нападу РФ на Україну найближчими днями – Польща

12:45

За п'ять років в Україні пенсіонерів стало менше на мільйони - свіжа статистика

12:43

"З Водохрещем!"- листівки, душевні привітання і картинки до світлого свята

12:24

Порошенко обирають запобіжний захід: суд оголосив перервуВідео

12:21

Коли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дня

12:18

"Музичне" пюре: в Одесі поскаржилися на "пукальні властивості" нового шкільного менюВідео

12:17

"Велике будівництво" першого українського хайвея Н-31 Дніпро-Решетилівка не зупиняється навіть узимку

12:15

Гороскоп Таро для Овнів на лютий 2022: доленосна зустріч і фінансовий успіхВідео

11:53

Світ навиворіт - новий сезон: стало відомо, до якої країни поїхав Дмитро Комаров

11:49

Резонансне вбивство: у Дніпрі поховають загиблого майже 6 років тому водія BlaBlaCar

11:42

Довелося масажувати сердечко: у Львові копи врятували очманілу під час пожежі кішкуВідео

11:39

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:33

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

11:32

У вдови Градського вкрали 100 мільйонів - актриса стала жертвою збройного нападу

11:07

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

Реклама
11:03

Яйця можуть бути небезпечні для здоров'я: як їх не треба готувати

10:59

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 січня: Ракам - зміни, Дівам - успіх у всьому, Водоліям - проблемиВідео

10:58

Україну накриють потужні снігопади: коли та де чекати різкого похолоданняВідео

10:51

Кличко заявив про хворобу: мер Києва вдруге підхопив COVID-19

10:28

Співробітники ДБР намагалися вручити Порошенку в аеропорту повістку до суду, але він відмовивсяВідео

10:28

РФ планує перекинути ядерну зброю до кордонів України - NYTВідео

10:11

"Віддам балкон під пускову": українці підтримали ідею розміщувати військові бази НАТО на своїх ділянках

10:08

Ні замінити, ні переоформити: у Приватбанку не хочуть видавати нові карти

10:04

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:01

Чи є рослина, яка уповільнює старіння - відповідь медика

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти