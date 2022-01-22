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Коли Путін піде з посади: Каспаров назвав умову

22 січня 2022, 03:15

Володимир Путін втратить владу, коли зазнає глобальної зовнішньополітичної поразки, а країна опиниться в катастрофічній ситуації.

Каспаров
Каспаров назвав умови для відходу Путіна з посади / УНІАН

Зміна влади в Росії можлива лише в разі фізичного відходу нинішнього президента Володимира Путіна з посади, який в 2020-му обнулив свої президентські терміни.

Таку думку озвучив відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров в ефірі 24 каналу.

При цьому, на його думку, Путін може піти з посади, коли зазнає глобальної зовнішньополітичної поразки, а країна опиниться в катастрофічній ситуації. Але такого в РФ поки не передбачається.

"Жодного іншого варіанту і бути не може. Розраховувати можна лише на те, що ситуація стане катастрофічною всередині країни. Однак таке трапляється лише внаслідок глобальної зовнішньополітичної поразки", - сказав Каспаров.

Він підкреслив, що поки цього не станеться, сподіватися на соціальний вибух в Росії "беззмістовно". Разом з тим Каспаров вважає, що у Путіна не вийде "постійно шантажувати" як Захід, так і власний народ.

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"Ситуація, в якій так званий глибинний народ розуміє, що все пропало, а "зверху" розуміють, що цьому солодкому життю настав кінець. Ця модель "порвати в Росії і тримати на Заході" і при цьому постійно шантажувати погрозами – більше не працює. Для цього потрібна геополітична поразка", - вважає Каспаров.

Як повідомляв Главред, раніше російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявив, що бажання взяти реванш за поразку в холодній війні може стати вирішальним фактором для глави Кремля Володимира Путіна в питанні вторгнення в Україну. При цьому радиться президент РФ з дуже вузьким колом людей, і це - не олігархи.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що президент Росії Володимир Путін буде прагнути всіма силами зберегти владу. І, найімовірнішіше, залишиться на чолі країни до своєї смерті.

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