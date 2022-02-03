Книги можуть подорожчати на 30% і зупиниться друк підручників: виробники заявили про дефіцит паперу

Книги можуть подорожчати на 30% через дефіцит паперу/ ReadRate, скрін з відео

В Україні може зменшитися кількість книг, які випускають видавництва, і зрости на них ціна. Причина – дефіцит паперу у державі, що виник через зростання закупівельних цін і низькі квоти, які залишаються такими через дефіцит в інших країнах.

Крім цього, макулатуру, яка могла б стати сировиною для виготовлення паперу, з України вивозять за кордон, повідомляють "Факти ICTV".

Дефіцит якісного паперу зараз відчувається і в інших державах. З цієї причини Європа встановила імпортні квоти і сильно збільшила ціни на свою продукцію. Зараз папір коштує майже вдвічі дорожче, ніж минулоріч – видавцям доводиться віддавати 1800 євро за тонну. Та при цьому його ще й складно дістати через низькі квоти. Для України такі квоти становлять не більше ніж 2000 тонн на рік.

При цьому українську макулатуру активно продають за кордон, замість того, щоб переробляти в Україні. За місяць такої макулатури лише в одній друкарні збирається майже 85 тонн.

Дефіцит паперу в Україні став ще більш відчутним після запровадження ковідної 1000 гривень – люди масово стали купувати книги. За півтора місяці на книжки українці витратили 530 мільйонів гривень, виплачених державою за вакцинацію.Та видавництва уже не можуть виконувати замовлення через брак сировини.

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Через брак паперу друк книг може скоротитися

В Асоціації видавців заявили, що через нестачу сировини тиражі книг можуть скоротитися наполовину, а друкарні не зможуть випускати навіть шкільні підручники. Ціни на книжки можуть зрости щонайменше на 30%.

"По-перше, потрібно заборонити вивіз макулатури з України як основну базову сировину для вітчизняних виробників паперу. Також потрібно зняти податок на додану вартість на папір, який використовується для друку книжок", – пояснив алгоритм боротьби з проблемою президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.

Крім цього, за словами представників асоціації, Україна може звернутися до країн-лідерів з виробництва паперу з проханням збільшити квоти. Також варто збільшити виробництво паперу з альтернативної сировини, наприклад, соломи, якої у нашій державі навіть у надлишку.

Раніше повідомлялося, що в Україні різкий передноворічний стрибок замовлень, у тому числі від клієнтів з "ковідною тисячею", паралізував роботу онлайн-магазинів з продажу книг. Люди масово скаржилися на довгу обробку замовлень в книжкових шопах і вимагали повернути гроші.

Також раніше вчені назвали переваги читання книг для здоров'я. Серед них – зниження рівня стресу, покращення пам'яті і концентрації уваги і навіть запобігання старінню мозку.

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