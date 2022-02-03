УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Книги можуть подорожчати на 30% і зупиниться друк підручників: виробники заявили про дефіцит паперу

3 лютого 2022, 19:41

Закупляти папір для книг за кордоном стало занадто дорого, і навіть за високою ціною його складно придбати.

Книги можуть подорожчати на 30% через дефіцит паперу/ ReadRate, скрін з відео

В Україні може зменшитися кількість книг, які випускають видавництва, і зрости на них ціна. Причина – дефіцит паперу у державі, що виник через зростання закупівельних цін і низькі квоти, які залишаються такими через дефіцит в інших країнах.

Крім цього, макулатуру, яка могла б стати сировиною для виготовлення паперу, з України вивозять за кордон, повідомляють "Факти ICTV".

Дефіцит якісного паперу зараз відчувається і в інших державах. З цієї причини Європа встановила імпортні квоти і сильно збільшила ціни на свою продукцію. Зараз папір коштує майже вдвічі дорожче, ніж минулоріч – видавцям доводиться віддавати 1800 євро за тонну. Та при цьому його ще й складно дістати через низькі квоти. Для України такі квоти становлять не більше ніж 2000 тонн на рік.

При цьому українську макулатуру активно продають за кордон, замість того, щоб переробляти в Україні. За місяць такої макулатури лише в одній друкарні збирається майже 85 тонн.

Дефіцит паперу в Україні став ще більш відчутним після запровадження ковідної 1000 гривень – люди масово стали купувати книги. За півтора місяці на книжки українці витратили 530 мільйонів гривень, виплачених державою за вакцинацію.Та видавництва уже не можуть виконувати замовлення через брак сировини.

Реклама

Через брак паперу друк книг може скоротитися

В Асоціації видавців заявили, що через нестачу сировини тиражі книг можуть скоротитися наполовину, а друкарні не зможуть випускати навіть шкільні підручники. Ціни на книжки можуть зрости щонайменше на 30%.

"По-перше, потрібно заборонити вивіз макулатури з України як основну базову сировину для вітчизняних виробників паперу. Також потрібно зняти податок на додану вартість на папір, який використовується для друку книжок", – пояснив алгоритм боротьби з проблемою президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.

Крім цього, за словами представників асоціації, Україна може звернутися до країн-лідерів з виробництва паперу з проханням збільшити квоти. Також варто збільшити виробництво паперу з альтернативної сировини, наприклад, соломи, якої у нашій державі навіть у надлишку.

Раніше повідомлялося, що в Україні різкий передноворічний стрибок замовлень, у тому числі від клієнтів з "ковідною тисячею", паралізував роботу онлайн-магазинів з продажу книг. Люди масово скаржилися на довгу обробку замовлень в книжкових шопах і вимагали повернути гроші.

Також раніше вчені назвали переваги читання книг для здоров'я. Серед них – зниження рівня стресу, покращення пам'яті і концентрації уваги і навіть запобігання старінню мозку.

Вас також може зацікавити:

viber
книги книгоиздание новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Книги можуть подорожчати на 30% і зупиниться друк підручників: виробники заявили про дефіцит паперу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиМісячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - борги Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаФінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удача Київстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсаціюКиївстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсацію Надзвичайна удача, здійснення бажань і успіх у всьому: кому зі знаків в лютому потужно підфартитьНадзвичайна удача, здійснення бажань і успіх у всьому: кому зі знаків в лютому потужно підфартить У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігУ моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминіг
21:06

Туреччина відмовилася заморозити продаж зброї Україні

20:56

На випередження: у США готові ввести нищівні санкції проти РФВідео

20:37

І привід не потрібен: названі 3 нестерпних скандаліста гороскопуВідео

20:23

Фейкові "атаки ЗСУ" і провокації Москви: у США оголосили новий сценарій вторгнення Росії в Україну

20:19

Війна з Путіним за мир в Україні: сьогодні стартує новий сезон Право на владуВідео

Реклама
20:12

Українці назвали зарплату для комфортного життя: найбільші "запити" у киян

20:07

Медикам в Україні підняли зарплати: хто отримав гроші в першу чергуВідео

20:00

У мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії з Ксенією Мішиною

19:41

Книги можуть подорожчати на 30% і зупиниться друк підручників: виробники заявили про дефіцит паперуВідео

19:38

Друга спроба: чому Україна та Польща знову взялися будувати газопровідПогляд

19:19

Оля Полякова розповіла, чи є шанс у її доньки Маші стати учасницею Голосу країни

19:16

Дієтологи знайшли нову корисну властивість чорносливу

19:08

Олена Зеленська підкорила стильним вбранням на зустрічі з ЕрдоганомВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

19:05

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

18:44

"Будуть досить жорсткі": Джонсон анонсував санкції проти Росії після розмови з ПутінимВідео

18:31

Крим - Україна, Донбас за "Мінськом" і угода про ЗВТ: головне з брифінгу Зеленського та Ердогана

18:25

Хворим від одного до п'яти років: Омікрон став "злішим" до українських дітейВідео

18:20

Діва-воїтелька або золота рибка: Тіна Кунакі знялася для обкладинки українського глянцю

18:10

Принесе бідність і забере удачу: три речі, які не можна робити з голкою в будинкуВідео

Реклама
18:07

Надзвичайна удача, здійснення бажань і успіх у всьому: кому зі знаків в лютому потужно підфартитьВідео

17:47

Українцям "блокують" гроші при оплаті ліків за "тисячу Зеленського": у чому справаВідео

17:23

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: 3 ефективних способи

17:18

"Історичний момент": Україна і Туреччина домовилися про вільну торгівлюВідео

17:15

Військова допомога від США: в Україну прибув вже сьомий літак з боєприпасамиВідео

17:10

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

17:00

Єрмак заразився COVID-19: за тиждень – зустріч радників "Нормандії" щодо Донбасу у БерлініВідео

17:00

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:51

50 гривень за кг: ціни на гречку в Україні побили п'ятирічний рекордВідео

16:49

Києву загрожує "червона" зона карантину: Рубан назвав терміни і спрогнозував заборониВідео

16:42

Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею: "Далі ще більше!"

16:29

В ОП відповіли на резонансну заяву Білого дому щодо РФ і попередили про "паніку"Відео

16:17

"У нього є почуття жалю": адвокат Артемія Рябчука вимагає визнати його постраждалимВідео

16:17

Профілактика інсульту: як визначити і на що потрібно звернути увагу, щоб зберегти здоров'я

15:42

Україна "потоне" в снігу вже найближчими днями: де похолодає до -13Відео

15:42

"Вивели з важкого стану": у Дніпрі розповіли про самопочуття пораненого на Південмаші нацгвардійцяВідео

15:36

Змусять платити більше: українцям пояснили цифри в платіжках за газВідео

15:35

"П'яний господар мляво намагався відігнати": у Дніпрі бійцівські пси напали і покусали даму з собачкою

15:30

Викрала 74-річну бабусю, щоб заволодіти її трикімнатною квартирою: у Харкові затримали жінку

15:16

Ідеальні грінки з лаваша за 5 хвилин: чудове задоволенняВідео

Реклама
15:07

"Кролики" Данилець та Моїсеєнко поскаржилися на цькування в Україні: "Коли це сталося - це боляче"Відео

14:58

Завершення ретроградності Меркурія: які знаки відчують полегшення і знайдуть успіх

14:48

За рік у половини українських сімей стало гірше з грошима-результати опитування

14:42

Втік від слідства: скандального "слугу" Кузьміних оголосили в розшукВідео

14:40

Працівники Укрзалізниці прославилися відео, де косять бур’ян біля колій по коліна у снігуВідео

14:32

У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати жінку в магазині: напад потрапив на відеоВідео

14:26

Служба в ЗСУ для чоловіків і жінок на 3,5 місяці замість строкової служби: названо план ЗеленськогоВідео

14:25

Прикмети на 4 лютого: що не можна робити в день Тимофія і як не потрапити в бідуВідео

14:18

У Джамали горе - співачка втратила близьку людину

14:00

Нова пошта змінила умови відправки посилок: що відомо про нові тарифиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти