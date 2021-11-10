Кличко розповів, що кожного дня молиться за київські мости

Кличко про ситуацію з аварійним мостом Патона / УНІАН

Віталій Кличко прозвітував щодо ситуації з ремонтом аварійного моста Патона. За словами очільника міста, Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.

Кличко наголосив, що він щодня молиться за те, аби на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій та додав, що тільки реконструкція Патона коштуватиме більше пів мільярда доларів. Наразі влада столиці не може виділити такі кошти, забезпечивши при цьому нормальне життя Києва.

"Після того, як Шулявський міст обвалився, Я дав завдання перевірити всі мости і був шокований – 70 мостів знаходяться в аварійному стані. За цей час ми вже близько 30 зробили, проте це колосальні гроші", – розповів мер столиці в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

А що з Подільсько-Воскресенським мостом

Кличко нагадав, цього року обіцяли запустити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мосту. Є ще лінія метро у тілі мосту – три станції вже готові.

"Наземне сполучення між лівим та правим берегом ми запускаємо на цей Новий рік. Наступного року з'їзд запускаємо на Оноре де Бальзака та Алішера Навої на Лівий берег. Правий берег – з'їзд повністю вже готовий", – розповів мер.

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Раніше Главред вже писав, що Кличко звільнив свого заступника через провал будівництва Подільського мосту. Мер Києва без попередження приїхав з перевіркою і побачив, що на об'єкті майже не відбувається ніяких робіт.

Дату відкриття метро на Виноградар знову переносили

Компанія "Київський метрополітен" ще в липні говорила про те, що роботи ведуться згідно з графіком. А тепер через суд вимагає, щоб термін здачі об'єкта перенесли на травень 2023 року.

Згідно з чинною редакцією договору генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену у 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.