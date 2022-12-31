Голова Миколаївської обласної військової адміністрації пообіцяв окупантам "наслідки".

Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів / Telegram Синєгубов, УНІАН, скрін

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни готують атаку у новорічну ніч.

У своєму каналі в Telegram він зазначив, що противник планує здійснити обстріл з ЗРК С-300.

"...тварі планують як мінімум один залп С-300 під дзвін їх півнячі (під бій курантів - ред.). Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - поділився глава ОВА.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

Сили оборони України в ході атаки російських окупантів збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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