glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів

31 грудня 2022, 22:08
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації пообіцяв окупантам "наслідки".
Ракета, Віталій Кім
Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів / Telegram Синєгубов, УНІАН, скрін

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни готують атаку у новорічну ніч.

У своєму каналі в Telegram він зазначив, що противник планує здійснити обстріл з ЗРК С-300.

"...тварі планують як мінімум один залп С-300 під дзвін їх півнячі (під бій курантів - ред.). Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - поділився глава ОВА.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

Сили оборони України в ході атаки російських окупантів збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Віталій Кім
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:08

Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів

21:20

"Лише посилюють рішучість": у США різко відреагували на ракетний терор росіян

20:43

Чому ковбаски називають мисливськими, а ковбасу - лікарською

20:15

Світан розповів, чи може російська ППО повністю прикрити МосквуВідео

19:41

Вагнерівці-зеки відмовилися воювати в Україні: тепер їх шукають по всій Ростовській області

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:16

Екстрені відключення скасовуються: у ДТЕК повідомили хороші щодо ситуації зі світлом у КиєвіВідео

19:10

"Ніхто вам цього не пробачить": Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні

18:33

Проросійські жителі Криму повинні бути депортовані після повернення півострова - Тука

18:10

Генерал Романенко пояснив, чому вороги постійно змінюють своїх командувачівВідео

Реклама
18:09

Війна затягнеться ще на два-три роки, на Заході панічно бояться розвалу Росії – Тука

17:53

Такі смішні: скандальна учасниця "Холостяка" прокоментувала свою участь у шоу

17:40

Щоб іграшки на ялинці тряслися від реготу: добірка кращих новорічних анекдотівВідео

17:38

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

17:29

"РФ хоче залишити нас у темряві на Новий рік": Шмигаль розповів, у якому стані енергосистема

17:20

"Довго робили поблажки": у Росії хочуть закрити смітник СкабєєвоїВідео

17:06

"Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами": Україна вимагає вигнати РФ з РБ ООНВідео

17:01

Без мук і бризок: 2 способи ідеально почистити гранат

16:59

"Буде дитина": Positiff зробив зізнання про особисте життя

16:44

Більшість українців підтримують удари ЗСУ по енергетиці Росії - опитуванняВідео

16:39

Масований удар РФ: ЗСУ збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворогаВідео

Реклама
16:27

Росія зможе завдати наступного масованого удару не раніше 9-10 січняПогляд

16:16

"Кремль, завтра": Данілов "анонсував" блекаут і "бавовну" в МосквіВідео

16:04

1 особа загинула, 20 постраждали, у місті руйнування: наслідки ракетного удару по Києву

16:03

Бахмут як місто більше не існує - БудановВідео

16:03

Путін в компанії псевдосолдат видав маячню під виглядом новорічного привітанняВідео

15:54

У Києві ворожа ракета поранила японського журналіста

15:45

Зірки, які загинули від рук Росії у 2022 році

15:43

У 2023 році Україна переможе злочинну армію РФ, а на країну-агресорку чекає зміна влади - БудановВідео

15:21

Бойові дії можуть перекинутися на територію РФ, але в цьому немає сенсу - ТукаВідео

15:16

Удар від карми: у Росії прямо на голови місцевих впала ракета, що летить на УкраїнуВідео

14:44

Відповідь від України: в Джанкої та Євпаторії пролунали потужні вибухиВідео

14:30

Буданов розповів, коли Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасівВідео

14:14

У Києві прогриміли вибухи, є загиблий та постраждалі: у столиці ввели екстрені відключення світла

13:46

Ракетна атака РФ: по Україні прокотилися вибухи, багато міст без світлаВідео

13:33

Тука спрогнозував, чи скоро зламають Росію західні санкціїВідео

13:27

2023-й буде роком важких боїв, про перемогу України говорити рано – ТукаВідео

13:00

Гороскоп на завтра 1 січня 2023: кому - веселощі, гості, прогулянки, а хто залишиться вдома

12:53

Звільнення Криму і Донбасу в 2023 році: Тука оцінив шанси на швидку перемогуВідео

12:53

Для Путіна 2022-й став роком ганьби і провалів – NewsweekВідео

12:51

"Бажаю, щоб він відв'яв від мого життя": Козловський прокоментував свою сварку з КондратюкомВідео

Реклама
12:30

"Є пуски": росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рікВідео

12:15

Загроза нового масованого удару: в ГУР вирахували число ракет, що залишилися у РФВідео

11:53

Для ЗСУ відкриються два важливих напрямки після звільнення Кремінної – ГайдайВідео

11:44

Дистанція - 2710 метрів: український снайпер ліквідував ворога і встановив світовий рекордВідео

11:43

"Покришили" окупантів і взяли полонених: Гайдай розкрив деталі штурму НовоселівськогоВідео

11:19

У РФ намагалися спалити головну ялинку на території КремляВідео

11:12

Надзвукова швидкість: у ЗСУ назвали ракети РФ, які українська ППО не може збитиВідео

10:59

Астролог розповів, що зірки обіцяють людям у січні-2023Відео

10:58

З днем народження мужчині - листівки, красиві привітання і прикольні картинки татові, чоловікові, другу

10:36

"Цілком законно": у Зеленського попередили про майбутнє видворення росіян з КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти