Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни готують атаку у новорічну ніч.
У своєму каналі в Telegram він зазначив, що противник планує здійснити обстріл з ЗРК С-300.
"...тварі планують як мінімум один залп С-300 під дзвін їх півнячі (під бій курантів - ред.). Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - поділився глава ОВА.
Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.
За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.
Сили оборони України в ході атаки російських окупантів збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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