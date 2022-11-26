Киянам назвали терміни повернення електрики, води, опалення та зв'язку

У Києві вводили екстрені відключення електроенергії / Wikipedia

У Києві без електроенергії залишаються 130 тисяч абонентів, а водопостачання вже відновлено по всьому місту.

Про це йдеться в повідомленні міської військової адміністрації в Telegram.

"Ситуація в Києві станом на 9: 30. Без електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис.жителів столиці. Водопостачання відновлено в повному обсязі, по всіх районах міста. У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які досі знеструмлені, можливо знижений тиск води в мережі", — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в цей час триває відновлення теплопостачання.

У КМВА також додали, що мобільний зв'язок практично доступний у всіх районах, проте не виключають ймовірності локальних проблем у місцях без електропостачання.

"Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернуться в роботу в штатному режимі. Електроенергія буде подаватися згідно з графіками стабілізаційних відключень", - додали в адміністрації.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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