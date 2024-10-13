"Страти стають частішими": в МЗС зробили заяву після розстрілу росіянами українських бійців

Глава відомства закликав МКС видати ордери на арешт російських катів, посилити санкційний тиск на РФ і сприяти звільненню всіх військовополонених.

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В МЗС зробили заяву після розстрілу росіянами українських бійців/ колаж: Главред, фото: DeepState, МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інформацію про розстріл російськими окупантами дев’яти українських військовополонених у Курській області.

Він заявив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і зазначив, що страти стають частішими. Відповідну заяву опублікувало МЗС України.

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб", – заявив Сибіга.

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Він звернувся до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів у відповідь на таку злочинну поведінку російських окупантів.

"Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів: видати ордери МКС на арешт російських катів, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб", – зазначив очільник МЗС.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Розстріл росіянами військових ЗСУ на Курщині 10 жовтня – що відомо

Нагадаємо, у DeepState розповіли, що росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині. Українські воїни наткнулися на військових РФ, коли виходили на позиції, і змушені були відстрілюватися. Але через обмежену кількість БК їм довелося здатися. Після цього російські загарбники їх розстріляли. Серед загиблих, зокрема, були дронщики.

Пізніше доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів подробиці загибелі дев’яти бійців на Курському напрямку. За його словами, ніхто не здавався – росіяни прорвали тил і обійшли позиції ЗСУ з двох сторін.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Розстріл російськими окупантами полонених бійців ЗСУ – останні новини

У лютому 2024 року також повідомлялося, що окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ. Російські загарбники розстріляли дев’ятьох беззбройних українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

У квітні цього року також повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські військові розстріляли трьох беззбройних полонених українських військовослужбовців у Кринках на Херсонщині. Через розстріл російськими окупантами українських військовополонених Україна звернулася до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Також після цього у ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених і заявили, що по відео складно ідентифікувати загиблих військових.

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