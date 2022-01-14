Касові апарати можуть з'явитися в таксі: у Раді готують законопроект

Касові апарати можуть з'явиться в таксі / УНІАН

У Верховній Раді в кінці січня буде зареєстрований законопроект, який передбачає введення обов'язкової установки касових апаратів в авто.

Такі зміни анонсував голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі "Українським Новинам".

За його словами, зараз проект знаходиться на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

"Думаю, що вже в січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився", - зазначив Гетманцев.

читайте такожФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому і коли полегшать бізнесРаніше голова профільного комітету розповідав про плани зобов'язати таксистів встановити реєстратори розрахункових операцій.

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"Ми повинні зобов'язати кожного таксиста мати програмний РРО (касовий апарат – ред.), який не складає труднощів встановити на телефон. Це може бути індивідуальна зайнятість або робота зі службами таксі", – сказав Гетманцев.

Касові апарати в таксі: що відомо про законопроект

На даний момент відомо, що законодавча ініціатива передбачає, що кожен водій таксі буде змушений купувати ліцензію. За перевезення пасажирів без ліцензії передбачаються штрафи. Контролювати таксистів будуть через диспетчерські служби (для них теж передбачені ліцензії).

Раніше Гетманцев заявив, що влада готова знизити або відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів або систем розрахункових операцій у межах підприємницької діяльності до 1 лютого 2022 року.