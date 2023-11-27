Як проходить призов на службу в армію: детальне роз'яснення від ЗСУ

В Україні йде загальна мобілізація в рамках воєнного стану - як відбувається процедура призову на службу в армію, розповіли в Сухопутних військах

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У сухопутних військах ЗСУ пояснили, як зараз відбувається заклик / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Жителі України в масі своїй переконані, що після вручення повістки співробітниками ТЦК військовозобов'язаної людини відразу відправляють на фронт. Але це зовсім не так. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За словами фахівця, перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину у віці від 18 до 60 років для уточнення його облікових даних. Після її отримання людина повинна:

з'явитися в ТЦК і СП;

пройти медичний огляд для того, щоб з'ясувати його стан здоров'я і відповідно придатність до служби;

надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

"Якщо є причини для отримання відстрочки, він надає всі ці документи. Відповідно, до мобілізації він не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, таких людей можуть зажадати для проходження служби в тилу", – сказав Фітьо.

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І, каже офіцер, лише за результатами проходження медогляду, який засвідчує придатність до мобілізації та надання всіх відповідних документів та відсутності причин для отримання відстрочки військовозобов'язаному дають другу повістку.

"Це може бути в певному якомусь періоді і часі. Друга повістка - викликають, це мобілізаційне розпорядження. Згідно з цим мобілізаційним розпорядженням військовозобов'язаний направляється в мобілізаційний центр. У навчальному центрі проходить навчання від місяця часу. Це базова військова підготовка в професії стрілка", - сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ.

Мобілізація в Україні

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційний ресурс.

В Україні приблизно через місячний термін хочуть запустити смарт-мобілізацію, при якій людина зможе самостійно вибрати спеціальність в армії.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні мили України. Відповідний законопроект № 8029 зареєстрували у Верховній раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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