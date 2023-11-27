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Як проходить призов на службу в армію: детальне роз'яснення від ЗСУ

Дмитро Відоменко
27 листопада 2023, 09:25
В Україні йде загальна мобілізація в рамках воєнного стану - як відбувається процедура призову на службу в армію, розповіли в Сухопутних військах
Військкомат, повістка
У сухопутних військах ЗСУ пояснили, як зараз відбувається заклик / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Жителі України в масі своїй переконані, що після вручення повістки співробітниками ТЦК військовозобов'язаної людини відразу відправляють на фронт. Але це зовсім не так. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За словами фахівця, перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину у віці від 18 до 60 років для уточнення його облікових даних. Після її отримання людина повинна:

  • з'явитися в ТЦК і СП;
  • пройти медичний огляд для того, щоб з'ясувати його стан здоров'я і відповідно придатність до служби;
  • надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

"Якщо є причини для отримання відстрочки, він надає всі ці документи. Відповідно, до мобілізації він не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, таких людей можуть зажадати для проходження служби в тилу", – сказав Фітьо.

відео дня

І, каже офіцер, лише за результатами проходження медогляду, який засвідчує придатність до мобілізації та надання всіх відповідних документів та відсутності причин для отримання відстрочки військовозобов'язаному дають другу повістку.

"Це може бути в певному якомусь періоді і часі. Друга повістка - викликають, це мобілізаційне розпорядження. Згідно з цим мобілізаційним розпорядженням військовозобов'язаний направляється в мобілізаційний центр. У навчальному центрі проходить навчання від місяця часу. Це базова військова підготовка в професії стрілка", - сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ.

Мобілізація в Україні

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційний ресурс.

В Україні приблизно через місячний термін хочуть запустити смарт-мобілізацію, при якій людина зможе самостійно вибрати спеціальність в армії.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні мили України. Відповідний законопроект № 8029 зареєстрували у Верховній раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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