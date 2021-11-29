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Як оформити пенсію та субсидії через Дію: покрокова інструкція

29 листопада 2021, 15:13

Процес максимально автоматизований, щоб кожен міг це зробити

Дія
На порталі Дія з'явилися нові послуги / Міннцифри

В Україні з 29 листопада на порталі "Дія" з'явилися нові послуги, пов'язані з соціальною сферою. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що йдеться про:

  • призначення житлової субсидії та пенсії;
  • перерахунку пенсії;
  • генерації довідки про застраховану особу та дохід пенсіонера.

У Мінцифри додають, що щорічно більше мільйона українців оформляють призначення або перерахунок пенсії. Тепер все це можна зробити на порталі "Дія", пише "ТСН".

Процес максимально автоматизований, щоб кожен міг це зробити. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи і відправити заявку - і все. Заява зроблена у формі анкети, де потрібно відповідати "так" або "ні".

Як оформити субсидію через Дію?

  1. Потрібно авторизуватися на порталі Дія, зайти в розділ "Пенсії, пільги та допомога" і вибрати пункт з субсидіями.
  2. Далі слід подати заяву. Вона зроблена у вигляді анкети. Слід відповісти на кілька питань і ввести дані про вид субсидії, вказати банківський рахунок, чи є лічильник води або газу.
  3. У декларації необхідно вказати всіх членів, які проживають з вами, їх доходи, майно і витрати.
  4. Можливо, необхідно завантажити кілька сканів або фото документів і підписати все електронним підписом. Заповнення заяви займе до 30 хвилин.

Призначення та перерахунок пенсії через Дію

На порталі також можна буде отримати послугу за призначенням або перерахунку пенсії. Як подається заява онлайн:

  1. Необхідно авторизуватися на порталі Дія, зайти в розділ "Пенсії, пільги та допомога" і вибрати пункт з пенсіями.
  2. Далі слід заповнити Заяву. Частина інформації про вас автоматично підтягнеться з персонального кабінету. Сама заява просто, але, як у випадку з субсидією, зроблено у вигляді анкети.
  3. При заповненні заяви слід зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати і яким чином — на банківську карту або у відділенні пошти.
  4. За результатами анкети система формує перелік документів, які потрібно довантажити.
  5. Коли заява буде заповнена, а всі необхідні документи прикріплені - потрібно тільки підписати все Кепом і відправити. Вони потраплять на розгляд до Пенсійного фонду автоматично.

Нагадаємо, на порталі "Дія" нещодавно стали доступні не тільки сертифікати про вакцинацію або одужання від ковіду, але і негативний ПЛР-тест.

Автор: Сергій Кущ
viber
пенсия субсидії ДІЯ
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