Шойгу прибув до України вперше за п'ять місяців війни – "інспектує" армію

Шойгу прибув з "інспекцією" в Україну / скріншот з відео

Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу "проінспектував" російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів по поточній обстановці і діях російських збройних сил на основних операційних напрямках, повідомили в Міноборони РФ.

Де проходила інспекція, не уточнюється, проте росЗМІ висловлюють версію, що це окупована територія Донбасу.

Про те, що Шойгу перебуває в Україні, заявив міжнародний оглядач The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

"На п'ятий місяць війни Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше відвідує Україну", - написав він у Twitter.

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У Міноборони РФ також заявили, що Шойгу роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та ордени мужності російським воякам, "які проявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський диктатор Володимир Путін, Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу і керівник російського Генштабу Валерій Герасимов вже не підписують ніякі офіційні папери, які так чи інакше стосуються війни проти України.

Також ми розповідали, як колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) різко розкритикував Міністра оборони країни-агресора Сергію Шойгу. Терорист вирішив висміяти путінського "оленяра", вказавши на його некомпетентність.

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