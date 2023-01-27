Кабінет міністрів України схвалив постанову, що забороняє чиновникам під час війни виїжджати за кордон без поважних причин.

Кабмін заборонив на час війни чиновникам виїжджати за кордон без важливої причини - Шмигаль / Колаж фото УНІАН

Український Уряд схвалив постанову, яка забороняє чиновникам на час україно-російської війни виїжджати за кордон, не маючи на те поважної причини. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Народні депутати, чиновники, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадових осіб можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - підкреслив чиновник.

Шмигаль каже, що таку постанову Кабміну довелося приймати, оскільки багато чиновників "навіть під час війни не зрозуміли базових речей".

"Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", – підсумував прем'єр.

Скандал з поїздкою Тищенко в Таїланд

Соцмережі вибухнули обуренням, коли в мережі з'явилися фото і відео нардепа Миколи Тищенка в Таїланді.

Згодом з'явилася інформація про те, що Тищенко 27 січня планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч з представниками української громади для "обговорення питань поліпшення взаємодії". Цю інформацію підтвердили в пресслужбі посольства України в Таїланді.

При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук незабаром заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.

Пізніше спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомляла - народний депутат Микола Тищенко виключений з її складу.

Інші новини: