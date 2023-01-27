Тищенка вигнали з фракції Слуга народу після зашквару з поїздкою до Таїланду

Прийнято рішення виключити Тищенка зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу.

Миколу Тищенка виключили з фракції СН / УНІАН

Народний депутат Микола Тищенко виключений зі складу парламентської фракції "Слуга народу", повідомила спікер фракції Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, розпочатого напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції Політичної партії "Слуга народу", - написала в Теlegram спікер фракції Юлія Палійчук.

Відзначимо, що днем раніше Тищенка був звільнено з посади заступника голови фракції, а глава фракції Давид Арахамія скликав термінове засідання, щоб виключити його з фракції.

Скандал з поїздкою Тищенка до Таїланду

Нагадаємо, Тищенко 27 січня планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч з представниками української громади для "обговорення питань поліпшення взаємодії". Цю інформацію підтвердили в прес-службі посольства України в Таїланді.

При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.

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