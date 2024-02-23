Виснажливі бої та висадка десанту: ЗСУ про пекельну стадію оборонної операції

Захисники України обороняють країну в нелюдських умовах важких боїв.

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ЗСУ про пекельну стадію оборонної операції / колаж: Главред, фото: 53ОМБ, скріншот

Російські загарбники застосовують всі види зброї, які тільки можливі на двох найгарячіших точках фронту. Про це розповів речник ОСУВ "Тарвія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

Згідно з його словами, Збройні Сили Російської Федерації хотіли досягти цілей і результатів до дати 23 лютого, адже в їхній країні в цей день свято. Спікер розповів, що всього за добу окупанти в зоні відповідальності "Таврії" здійснили 61 атаку і 43 бойових зіткнення, відбулися вони на Мар'їнському та Авдіївському напрямку.

Дмитро Лиховій повідомив, що росіяни застосовують на цих напрямках малі штурмові групи з невеликою кількістю бронетехніки, яка допомагає їм висаджувати наземний десант. Однак, Силам оборони України вдається його знищувати.

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За словами Лиховія, Мар'їнський і Авдіївський напрямок зараз - це Лінія фронту, де відбувається найгарячіша стадія оборонної операції. Однак, українські захисники змогли відновити кілька позицій за попередні два дні.

Крім іншого, на цьому напрямку виходить брати в полон десятки окупантів через близький бій.

До того ж, за словами Лиховія, в районі села Перемога Донецької області ситуація дуже динамічна, за добу окупанти атакували українські позиції 43 рази.

"Це дуже багато, як для невеликого відрізка на лінії фронту. Ймовірно, вони були приурочені до спроби отримати якісь результати перед 23 лютого, яке у них там називається Днем Радянської армії або щось таке",-думає військовий.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти найближчим часом концентруватимуться на кількох ділянках фронту. Країні-агресору Росії не вистачає ресурсів, щоб активізуватися на всіх напрямках. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Також, російські окупанти не зможуть проломити нашу оборону, але в України зараз недостатньо ресурсів, щоб здійснювати успішні наступи. Наразі основним завданням українських військових є тримати оборону, відбивати атаки та утилізувати російських загарбників.

До того ж, на Лимансько-Куп'янському напрямку тривають важкі бої з переважаючими силами противника, розповів начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш. Українським воїнам дуже потрібно зараз збільшення поставок боєприпасів для знищення ворога.

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