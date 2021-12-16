Порошенко влаштував скандал у Раді, зірвав прямий ефір і нарвався на тролінг "слуги народу"

Петро Порошенко зірвав ефір каналу Рада / скріншот

Лідер фракції Європейська солідарність у Верховній Раді, колишній президент Петро Порошенко зірвав прямий ефір, який з кулуарів парламенту вів телеканал Рада.

Він прийшов в імпровізовану студію, де разом з журналістами в прямому ефірі був нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.

Порошенко розкритикував нове фінансування парламентського телеканалу, назвавши це "злочином".

Екс-президент також заявив, що на каналі з'явилися багато журналістів із закритого холдингу Віктора Медведчука.

Відзначимо, що у відповідь Гетманців потролив Порошенко зазначивши, що той лобіює канали прямий і 5-й.

Реклама

"Не треба так лобіювати телеканал Прямий і 5-й, які вам належать. Не всі канали в державі будуть олігархічними", - осадив Гетманців Порошенка.

читайте такожЗамість звинувачень - сів у калюжу: Порошенко епічно зганьбився з "наїздом" на "слугу народу"

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Порошенко продав два своїх телеканали. Корпоративні права на телеканали Прямий та 5 канал перейшли у власність медіа-холдингу"Вільні медіа".

Медіахолдинг Вільні медіа придбав 100% корпоративних прав в телеканалах 5 канал і прямий "за ринковою ціною". Сума не розголошується, але зазначено, що "угода передбачає розстрочку по виплаті покупної ціни".

Читайте ще: