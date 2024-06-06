Чому жителі Києва сидять без світла довше, ніж інші регіони: в Yasno розкрили проблеми

Обмеження будуть діяти надалі, а якщо графіки не будуть допомагати, тоді Укренерго буде задіювати екстрені обмеження.

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Чому кияни сидять без світла довше / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у столиці України світло відключають на довші терміни, ніж у решті регіонів Україні через велику кількість критичної інфраструктури в Києві.

"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - заявив Коваленко.

Коваленко зазначив, що наразі ситуація з генерацією електроенергії в Україні без змін. Через ремонт блоків та останні руйнування електроенергії катастрофічно не вистачає.

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Він зазначив, що такі обмеження будуть діяти надалі, а якщо графіки не будуть допомагати, тоді Укренерго буде задіювати екстрені обмеження.

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію. Відключення можуть застосовувати й інші оператори системи розподілу, зокрема Центральна енергетична компанія. У Дніпропетровській області світло не планують вимикати.

В Україні великий дефіцит в енергосистемі, через це застосували аварійні відключення електроенергії у 12 областях країни. В Укренерго повідомли, що аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

В одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими. Гендиректор YASNO фактично підтвердив попередню заяву Укренерго, що найближчим часом міста України житимуть за графіками відключення світла.

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