Чому жителі Києва сидять без світла довше, ніж інші регіони: в Yasno розкрили проблеми

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у столиці України світло відключають на довші терміни, ніж у решті регіонів Україні через велику кількість критичної інфраструктури в Києві.
"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - заявив Коваленко.
Коваленко зазначив, що наразі ситуація з генерацією електроенергії в Україні без змін. Через ремонт блоків та останні руйнування електроенергії катастрофічно не вистачає.
Він зазначив, що такі обмеження будуть діяти надалі, а якщо графіки не будуть допомагати, тоді Укренерго буде задіювати екстрені обмеження.
Що відомо про Yasno?
YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.
Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.
Відключення світла в Україні: що відомо
Нагадаємо, що названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію. Відключення можуть застосовувати й інші оператори системи розподілу, зокрема Центральна енергетична компанія. У Дніпропетровській області світло не планують вимикати.
В Україні великий дефіцит в енергосистемі, через це застосували аварійні відключення електроенергії у 12 областях країни. В Укренерго повідомли, що аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.
В одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими. Гендиректор YASNO фактично підтвердив попередню заяву Укренерго, що найближчим часом міста України житимуть за графіками відключення світла.
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