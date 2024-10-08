Ідеологу "СВО" світить довічне: затримано помічника ексрадника Путіна

Дмитро Чистилін готував для Кремля матеріали з підтримкою збройної агресії РФ.

https://glavred.net/ukraine/ideologu-svo-svetit-pozhiznennoe-zaderzhan-pomoshchnik-eks-sovetnika-putina-10603412.html Посилання скопійоване

Затримано Дмитра Чистиліна / Колаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, під час якої затримала Дмитра Чистиліна, який є кремлівським ідеологом збройної агресії РФ.

"Фігурант є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей і розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії до України", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що протягом 2016-2024 років Чистилін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", у яких підтримував збройну агресію Росії та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

відео дня

"Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави", - уточнюється в повідомленні української спецслужби.

/ t.me/pgo_gov_ua

Що відомо про діяльність Чистиліна і як його затримали

У СБУ зазначили, що Чистилін брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами РФ. Серед іншого він організовував втручання у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.

"Діючи нібито від імені української громадськості фігурант брав участь у проведенні так званих круглих столів у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів", - вказується в повідомленні.

У СБУ пояснили, що після участі Чистиліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

Наразі затриманий перебуває під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

/ t.me/SBUkr

"Наразі документуються факти надання ним сприяння військовій розвідці Росії, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Раніше СБУ обшукала львівського провокатора Стахіва, який відомий дружбою з колаборантами. СБУ і поліція зацікавилися персоною Остапа Стахіва і почали обшуки в нього.

Нагадаємо, що СБУ накрило керівництво проектного інституту Києва. Служба безпеки України викрила керівництво українського проектного інституту. Вони допомагали агресорам із Росії відновлювати НПЗ після атак українських дронів.

Як повідомлялося раніше, СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУ. Оперативно-бойова група планувала атакувати Сили оборони України з тилу в разі наближення окупантів до міста на початку великої війни.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред