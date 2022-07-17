Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти зміцнюють свою оборону на півдні - розвідка

Російські окупанти зміцнюють свої позиції на півдні / Reuters

Російські окупанти, мабуть, злякалися контрнаступу українських захисників. Вони вирішили зміцнити свої оборонні позиції та підтягнути більше сил. Про це повідомили у британській розвідці.

В окупованих районах півдня України ворожі війська переміщують особовий склад, техніку та облаштовують польові захисні споруди між Маріуполем і Запоріжжям. Те саме спостерігається і в Херсоні. У Мелітополі окупанти посилюють заходи безпеки.

"Українські сили чинять тиск на російський оборонний рубіж в Херсонській області протягом понад місяць та останні політичні заяви Зеленського і віце-прем'єр-міністра попередили про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з районів, які зараз вона контролює", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, можна припустити, що окупанти готуються до наступу українських військ та посилюють власні сили для відповіді на атаки українців, які здійснюють проти командних пунктів та логістичних ланцюжків.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці ЗСУ продовжують просуватися. Захисники намагаються закріпитися на необхідній території. Нещодавно вдалося затрофеїти ворожу броньовану машину, яку знайшли в ході зачистки звільненого села Потьомкіне.

Станом на 14 липня, ЗСУ звільнили вже 44 населених пункти на Херсонщині.

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