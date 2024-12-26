Готовність підтримувати Україну до перемоги різко падає у західній Європі – The Guardian

Опитування, яке проводилося у семи країнах, показало різке падіння готовності підтримувати Україну в її боротьбі проти країни-агресорки РФ.

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Готовність підтримувати Україну до перемоги різко падає у західній Європі/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

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У західній Європі різко падає готовність підтримувати Україну до перемоги у війні

Такі результати показало опитування у 7 країнах

У західній Європі різко падає готовність підтримувати Україну в її боротьбі проти країни-агресорки РФ до тих пір, коли українці здобудуть перемогу.

У той же час зростає підтримка ідеї, що потрібно проводити перемовини з РФ, незважаючи на те, що російські окупанти все ще контролюють частину території України. Такі результати показало опитування, яке у грудні цього року провела у семи європейських країнах міжнародна компанія з проведення онлайн-опитувань YouGov, повідомляє The Guardian.

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Як пише видання, грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великобританії показало, що бажання громадян підтримувати Україну до перемоги – навіть якщо це означатиме продовження війни – впало у всіх семи країнах за останні 12 місяців.

Проте у кожній з держав, де проводилося опитування, зросла підтримка іншої ідеї – про припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишить Росії контроль над частиною території України. При цьому в чотирьох країнах зростання підтримки такого варіанту розвитку подій було дуже різким.

Опитування показало, що готовність підтримувати Україну, поки вона не переможе Росію, залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії становить – 36%. Але ці показники знизилися порівняно тими, що були зафіксовані рік тому. Тоді ці показники становили 57%, 51% і 50% відповідно.

За той самий період відсоток тих, хто вважає за краще мир шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, до 46% з 38% в Іспанії, до 43% з 35% у Франції та до 45% з 38% у Німеччині. Це супроводжується відповідним падінням готовності підтримувати Україну, поки вона не виграє.

Допомога Україні від інших держав – останні новини

Раніше Financial Times повідомило, що Трамп ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні. Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до рівня 5% від ВВП, написали журналісти.

Також раніше Главред повідомляв, що Україні передадуть $1,1 мільярда – МВФ схвалив новий транш. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США.

Нагадаємо, після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону. За словами президента США, український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці.

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"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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