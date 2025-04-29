Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотників

Унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули приватні житлові будинки.
Російські окупанти атакували Дніпро "Шахедами". У місті здійнялися пожежі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Є влучання в приватні будинки. Багато будівель пошкоджено, зафіксовано кілька пожеж.
У Мережі вже розлетілися відео з наслідками атаки на місто. На одному з відео видно момент влучання ворожого "Шахеда", а на інших - наслідки ударів.
відео дня
Дивіться відео про атаку на Дніпро:
Уже відомо щонайменше про одного загиблого.
"Масована атака БпЛА на Дніпро. У місті кілька пожеж. Пошкоджено приватні будинки. Відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється. Залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе", - написав Лисак.
Дивіться відео про атаку на Дніпро:
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