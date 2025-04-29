Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотників

Унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули приватні житлові будинки.

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Дніпро під масованим ударом Шахедів / Колаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти атакували Дніпро "Шахедами". У місті здійнялися пожежі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Є влучання в приватні будинки. Багато будівель пошкоджено, зафіксовано кілька пожеж.

У Мережі вже розлетілися відео з наслідками атаки на місто. На одному з відео видно момент влучання ворожого "Шахеда", а на інших - наслідки ударів.

відео дня

Дивіться відео про атаку на Дніпро:

Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

Уже відомо щонайменше про одного загиблого.

"Масована атака БпЛА на Дніпро. У місті кілька пожеж. Пошкоджено приватні будинки. Відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється. Залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе", - написав Лисак.

Дивіться відео про атаку на Дніпро:

Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

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