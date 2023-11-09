"Глянули, а в труні – не він": під Житомиром рідним на похорон привезли тіло іншого воїна

Рідні перед похороном виявили, що насправді їм привезли тіло не Романа, а іншого бійця.

https://glavred.net/ukraine/glyanuli-a-v-grobu-ne-on-pod-zhitomirom-rodnym-na-pohorony-privezli-telo-drugogo-voina-10515262.html Посилання скопійоване

Під Житомиром рідним на похорон привезли тіло іншого воїна/ колаж: Главред, фото: Олена Кучмій "Суспільне Житомир"

У селі Дриглів на Житомирщині повинні були відбутися похорони загиблого українського бійця Романа Богодвида. Але коли тіло воїна привезли додому, рідні виявили, що у труні лежить насправді не Роман, а інший загиблий військовий.

Рідні відкрили труну перед самими похоронами. Після цього тіло невідомого Героя повернули у морг. У ТЦК пояснюють, що помилка могла статися через людський фактор, повідомляє "Суспільне".

Мама загиблого Романа Богодвида розповіла, що її син отримав повістку 4 вересня. 6 вересня його відправили до Чернігова, де він пробув близько двох тижнів. Далі батальйон Романа, у якому він був стрільцем-санітаром, відправили на передову.

відео дня

Перед своєю загибеллю чоловік телефонував додому і попереджав, що кілька днів може не бути на зв’язку. А потім рідні отримали повідомлення, що захисник загинув внаслідок влучання російської ракети біля Богданівки у Бахмутському районі на Донеччині 28 вересня.

Рідні відкрили труну, а там не Роман

Похорон полеглого Героя повинен був відбутися 5 листопада. У цей день в Чуднівській міські раді закликали містян виходити на вулиці, щоб достойно зустріти полеглого воїна, тіло якого мали привезти додому.

Труну із захисником привезли в село Дриглів, але коли рідні відкрили її, то виявили, що там було тіло не їхнього Романа. Першим труну відкрив брат захисника, і коли зрозумів, що відбулася помилка, повідомив про це усім іншим.

Мама Романа розповідає, що була ціла низка явних ознак, що додому привезли не її сина.

"У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка – чорна. І нігті у мого сина були інші – круглі. Ми труну знову у морг завезли. Там ще раз дивилися на нього, знявши одяг. У мого сина волосся було на грудях. А у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле", – розповіла жінка.

Вона наголосила, що докладе усіх зусиль, аби знайти свого сина живим або мертвим.

Дружина Романа каже: коли їй передали речі з передової, які нібито належали її чоловіку, вона одразу помітила, що це не його речі. Там був компас, ланцюжок та обручка.

"Я подивилася на них біля моргу і сказала, що це речі не мого чоловіка. Можливо, їх знайшли на полі бою й от із цією людиною, що в труні, привезли. Мені сказали, що ця обручка була на пальці мого чоловіка, але ми обручки ніколи не носили, хоча й були одружені. Я віддала ці речі у поліцію – мені чужого не потрібно", – сказала Лілія.

Також сестра Романа Аліна розповіла, що на тілі воїна, яке їм передали, не було шрама на обличчі. А в Романа ще з 14 років, коли його покусав собака, залишився шрам на лобі.

Воїн Роман Богодвид/ Олена Кучмій "Суспільне Житомир"

Що кажуть в ТЦК

У Житомирському територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки прокоментували ситуацію і зазначили, що вони не відкривали труну із загиблим бійцем, а лише бачили свідоцтво про смерть.

"Сповіщення надійшло на нього, розумієте. Прізвище, ім'я, дата, рік народження – все збігається", – розповів Комісар Житомирського ТЦК Олег Клок.

За словами заступника начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського ТЦК Олександра Реця, міг спрацювати людський фактор. Посадовець зазначає, що передача тіла для поховання відбувається згідно з інструкцією з організації поховання військовослужбовців. У цій інструкції чітко прописано, хто за що відповідає.

Рець пояснив, що в такій ситуації тіло, яке помилково привезли помилково, повинні повернути назад до моргу для зберігання. А Рідні Романа повинні написати заяву в поліцію. Правоохоронці відкриють кримінальне провадження про зникнення людини, і в межах цього провадження також буде проводитися ДНК-експертиза.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Влітку 2022 року його оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. 6 листопада експертиза ДНК підтвердила загибель бійця.

Нагадаємо, загинув військовий, дружину і доньку якого вбила ракета РФ. Юрій Глодан з Одеси пішов на фронт після того, як його дружину Валерію і 3-місячну доньку Кіру вбила ракета окупантів. Внаслідок удару загарбників по військових Юрій загинув.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.