Школи Буковини на дистанційку не йдуть: тільки повний карантин

Учні Буковини не підуть на дистанційку

У Чернівецькій області школам та вишам не дозволяти переходити на дистанційну форму навчання. Зокрема, йдеться про ті навчальні заклади, в яких щеплення від коронавірусу отримали менше 80% педагогів. Такі установи повністю підуть на карантин.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Нам вдалося переконати багатьох вчителів зробити щеплення, але цей результат далекий від позитивного", - підкреслив Осачук.

За його словами, лише близько 36% навчальних закладів Буковини вакцинували понад 80% від усього персоналу.

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, в школу, в університети. Хочу зазначити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Жодного дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - підсумував голова ОДА.

Нагадаємо, раніше інфекціоніст Борис Донський заявив, що кількість хворих коронавірусом українців досягне 10 тисяч випадків в добу. Тому "жовту" зону Україні не минути.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.