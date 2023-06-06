Гауляйтер Аксьонов після підриву ГЕС зарюмсав про обміління Північно-Кримського каналу

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився, що Північно-Кримський канал, по якому вода надходить на півострів, може обміліти після вибуху в Новій Каховці.

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Гауляйтер Аксьонов повідомив, що водосховища на півострові наповнені на 80% / колаж Главред, фото УНІАН

Поставлений російськими окупантами на пост "глава Криму" Сергій Аксьонов поскаржився, що Північно-Кримський канал, по якому вода надходить на тимчасово окупований півострів Крим, може обміліти через підрив Каховської ГЕС, вчиненого російськими загарбниками в ніч з 5 на 6 червня.

Але далі Аксьонов вирішив зробити хорошу міну при поганій грі і повідомив, що водосховища на півострові наповнені на 80%. А підтоплення Криму нібито не загрожує.

"Однак є ризик, що Північно-Кримський канал буде міліти", - заявив злочинець.

Проте в Мережі вже з'явився план підвезення води в кримському місті Керч. І, за традицією пропагандисти країни-агресора вже намагаються видати вибух на ГЕС за "український обстріл".

Роботу Північно-Кримського каналу Україна не контролює з моменту початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Окупантам вдалося відновити подачу води з річка Дніпро на півострів лише після 24 лютого минулого року.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео-окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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