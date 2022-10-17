"Гарантований програш": Фесенко розповів, які країни готові воювати за Путіна

Жодна країна світу не стане допомагати Володимиру Путіну у війні-Фесенко / Колаж УНІАН

Єдина країна, яка могла б воювати в Україні на боці Путіна - це Білорусь, але і вона відкрито вступить у війну лише в крайньому випадку. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Лукашенко - не дуже розумний, але він хитрий. І у нього тварина передчуття. На початку війни участь Білорусі у війні не була дуже потрібною Путіну, тому що він думав, що сам її виграє. Але якби Путін взяв Київ, то, з високою часткою ймовірності, Лукашенко теж вступив би у війну. А навіщо це Лукашенко, якщо Путін програє? Я не бачу сенсу, тому що для нього це - гарантований програш і втрата влади", - переконаний Фесенко.

На його думку, єдиний сценарій, при якому можлива участь Білорусі у війні - це наступ російських військ за участю білоруських з півночі України.

"Але це повинні робити російські війська, а зараз їм боєздатних військ не вистачає, чому вони і змушені відступати на півдні. На сході вони вже значною мірою стабілізували ситуацію за рахунок мобілізації - Путін зараз робить ставку саме на неї. Але ніхто інший вступати у війну на боці Путіна не буде", - зазначив експерт.

Як повідомляв Главред, на територію Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Йдеться про солдатів, які входять до складу Спільного угруповання військ Союзної держави Москви і Мінська.

Також російські ЗМІ писали про те, що Володимир Путін просуває ідею переговорів для нібито досягнення перемир'я. Однак справжня його мета - підготовка нового наступу на Україну. Господар Кремля хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями на Донбасі, і "взагалі не хоче обговорювати Крим".

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