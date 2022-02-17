Відмова відводити війська та ультиматум по Україні: в РФ відповіли США по "гарантіях безпеки"

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МЗС РФ опублікувало текст письмової реакції Москви на відповідь США щодо гарантіям безпеки.

Звернення, в якому порушуються питання України, містить 11 сторінок, пише РИА Новости.

Ключові тези заяви:

США "перекрутили" пропозиції Росії щодо гарантій безпеки в бік створення переваг для Вашингтона і їх союзників, проігнорували пакетний характер пропозицій, вибравши зручні для себе теми.

у нашій відповіді підкреслена неприйнятність вимог вивести війська з певних районів в Росії.

для деескалації навколо України потрібні виконання Києвом Мінських угод, припинення поставок зброї Україні і виведення вже поставленого, відкликання всіх західних радників і інструкторів, відмова НАТО від навчань з Україною.

Росія у відповіді наполягає на виведенні всіх сил і озброєнь США з Центральної та Східної Європи і Прибалтики.

Росія очікує від США і НАТО конкретних пропозицій про зміст і форми юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

питання контролю над озброєннями не можуть розглядатися окремо від інших тем гарантій.

Вимога Росією "гарантій безпеки"

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

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1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантій безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях по гарантіях безпеки проігнорували Російські заклопотаності.

2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

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