Європа почне передавати Україні танки після того, як це зроблять США - Зеленський

Україна не буде використовувати західну зброю для нанесення ударів по Росії.
Європейські країни почнуть передавати Україні танки, якщо це зроблять США. Таким чином ЗСУ отримають необхідну для успішного контрнаступу техніку. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.
"Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримати поставки танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, Німеччина та інші європейські країни підуть за ними", - сказав Зеленський.
Президент попросив не довіряти російським пропагандистам, які брехливо заявляють про те, що Україна нібито буде використовувати західну зброю для "обстрілу території Росії".
"Наше завдання - захистити власну територію. Нам не потрібна чужина, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю і врятувати наших людей", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася передавати Україні танки. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що таке рішення було прийнято, так як Німеччина побоюється прямої війни Росії з Північноатлантичним альянсом.
Військова допомога Україні від США
США і колективний Захід в цілому підтримують Україну у війні з Росією і надають Києву військову допомогу.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо Вашингтон надасть Україні ракети великої дальності, американці, мовляв, перейдуть червону межу і стануть стороною конфлікту.
"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - зазначила Захарова і вибухнула погрозою "відповіді" з боку Москви.
15 вересня президент Штатів Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів.
У Вашингтоні підкреслили, що американці підтримуватимуть Київ у війні з Москвою стільки, скільки знадобиться.
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