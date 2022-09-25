Європа почне передавати Україні танки після того, як це зроблять США - Зеленський

ЄС почне передавати Україні танки, якщо це зроблять США / скріншот

Європейські країни почнуть передавати Україні танки, якщо це зроблять США. Таким чином ЗСУ отримають необхідну для успішного контрнаступу техніку. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

"Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримати поставки танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, Німеччина та інші європейські країни підуть за ними", - сказав Зеленський.

Президент попросив не довіряти російським пропагандистам, які брехливо заявляють про те, що Україна нібито буде використовувати західну зброю для "обстрілу території Росії".

"Наше завдання - захистити власну територію. Нам не потрібна чужина, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю і врятувати наших людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася передавати Україні танки. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що таке рішення було прийнято, так як Німеччина побоюється прямої війни Росії з Північноатлантичним альянсом.

Військова допомога Україні від США

США і колективний Захід в цілому підтримують Україну у війні з Росією і надають Києву військову допомогу.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо Вашингтон надасть Україні ракети великої дальності, американці, мовляв, перейдуть червону межу і стануть стороною конфлікту.

"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - зазначила Захарова і вибухнула погрозою "відповіді" з боку Москви.

15 вересня президент Штатів Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів.

У Вашингтоні підкреслили, що американці підтримуватимуть Київ у війні з Москвою стільки, скільки знадобиться.

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