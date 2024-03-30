'Це буде найдієвіше': у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

Найефективніший метод боротьби з УМПБ Д-30 – знищувати пускові установки або літаки, які несуть такі бомби.

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У Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Україна може протидіяти новим боєприпасам країни-агресорки Росії УМПБ Д-30 (уніфікованим міжвидовим планованим боєприпасам). Найефективнішим методом є знищення пускової установки або літака, який несе такі бомби. Про це заявив представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", – наголосив Євлаш.

У той же час він зазначив, що Україні також потрібно більше протиповітряної оборони західного виробництва, щоб ефективно протистояти таким загрозам.

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Євлаш пояснив, що російські окупанти випускають керовані боєприпаси з літаків типу Су. Він наголосив, що небезпека залишається навіть незважаючи на те, що ворог після нещодавнього "Сушкопаду" утримується від підльоту на більш низьку висоту.

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", – сказав речник Повітряних сил.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Перше використання Росією бомби УМПБ Д-30 – що відомо

Нагадаємо, 27 березня РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом опинилися багатоповерхівки. Загарбники застосували авіабомби УМПБ Д-30. Внаслідок удару було пошкоджено 14 багатоповерхових будинків і навчальний заклад. Відомо про одну загиблу особу та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Пізніше у ЗСУ назвали деталі застосування Росією нових бомб. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що ці авіабомби мають більшу потужність, ніж ракети.

"Наприклад, для знищення мосту інколи ракети недостатньо, а бомба може нести в собі значно більше заряду, вона більш потужна. Це фугасна авіаційна бомба масою у 250 кілограмів. До неї були прироблені певні засоби керування, які її зробили у певному розумінні ракетою", – зазначив Євлаш.

Раніше експерти розкрили особливості нових бомб РФ УМПБ Д-30СН. Використання цих бомб може виявитись масовішим, а не поодиноким, вважають аналітики.

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