Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

За словами Глена Гранта, ціллю ударів росіян цієї зими будуть об'єкти інфраструктури у великих українських містах.

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Полковник армії Великої Британії назвав 3 міста, які візьмуть на себе удар / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСу

Військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант поділився основними стратегічними планами росіян на цю зиму. За його словами стратегія ворога включатиме в себе нанесення ракетно-дронових ударів по кількох великих містах з метою знищення інфраструктури. Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Думаю, що Одеса, Львів та Київ візьмуть на себе найбільший удар, тому що це центри найбільшої активності. Львів - тому що сюди приїжджають з Польщі, потім, звичайно, Одеса - через зерно та ведення сільського господарства взимку, а Київ - тому що це столиця. Українцям потрібно готуватися до потужних атак", - повідомив він.

Але такий підхід не матиме очікуваного впливу на ситуацію, оскільки українці зараз виявляють більшу психологічну стійкість. Крім того, українські енергетичні компанії ефективніше підготувалися до обстрілв, порівняно з минулим роком. Таким чином, полковник Глен Грант вважає, що така стратегія не допоможе Росії досягти своїх цілей.

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"Звичайно, буде дуже важко, особливо для тих, хто мешкає у сірій зоні, наприклад в Харківській області. Там більше не працюють магазини і люди повністю залежать від волонтерської допомоги. Мушу сказати, що багато волонтерської допомоги з Європи надходить саме для забезпечення базових потреб людей. Тому росіяни будуть продовжувати атакувати сіру зону, наскільки це буде для них можливо, намагаючись проникати все глибше", - додав військовий експерт.

Ракетно-дронові удари по території України

Вночі 25 листопада 2023 року противник в Україні випустив рекордну кількість ударних безпілотників (БпЛА) типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 74 з 75 цілей.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що літом Росія продовжувала виготовлення ракет, збільшивши їх запаси до 900 одиниць. Кожен місяць окупанти використовують десятки цих ракет для ударів по території України.

Водночас, у ВМС прогнозують, що зима буде менш суворою, ніж попередні роки.

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