Вже відчувається дефіцит зброї: ЗСУ готуються до важкої зими - The Times

Ситуація на фронті взимку буде дуже важкою через те, що поставки боєприпасів скоротилися після початку війни в Ізраїлі.

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Ситуація на фронті взимку буде дуже складною / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Взимку ситуація на українському фронті буде дуже складною. Військові готуються до того, що може бути серйозна нестача зброї. Вони вже відчувають дефіцит боєприпасів. Про це повідомляє The Times.

Видання повідомляє, посилаючись на військових, що цей дефіцит боєприпасів вони намагаються заповнити дронами-камікадзе. Складне протистояння очікується взимку під Лиманом. На цьому напрямку зростає занепокоєння щодо здатності протистояти вогневої потужності РФ в найближчі місяці.

Поставки 155-мм боєприпасів з США сповільнилися після того, як в Ізраїлі почалася війна.

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"Сподіваюся, що Ізраїль зможе виконати своє завдання найближчим часом. Наша ситуація складна, тому що ми не отримуємо достатньо боєприпасів. Ми добре прикриті стрілецькою зброєю, але нам дуже потрібні артилерійські снаряди, вибухівка, протитанкова зброя і міни", — говорить військовий.

Він додав, що це стає серйозною проблемою і Україна ще раніше мала створити виробництво боєприпасів, адже війна триває з 2014 року.

"Ми не можемо просто покладатися на допомогу наших іноземних союзників, оскільки наші союзники виснажуються", — додав він.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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