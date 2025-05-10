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Є 2 сценарії розвитку війни в Україні, один зіграє проти нас – Коваленко

Альона Вороніна
10 травня 2025, 10:13
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Один із цих сценаріїв може призвести до того, що нинішня війна переросте у третю світову.
Є 2 сценарії розвитку війни в Україні, один зіграє проти нас – Коваленко
Є 2 сценарії розвитку війни в Україні, один зіграє проти нас/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, facebook.com/7channel.odessa

Основні тези Коваленка:

  • Війна в Україні може розвиватися за одним із двох сценаріїв
  • Один із цих сценаріїв може призвести навіть до переростання війни у третю світову

Є два сценарії подальшого розвитку війни в Україні. Перший – перемир’я, під час якого країна-агресорка Росія лише набереться сил, компенсує втрати, відновить свою боєздатність і через рік зможе почати бойові дії ширшого масштабу; другий – перемир’я не буде, а РФ і далі втрачатиме свій особовий склад, техніку і ресурси в такому ж темпі, як зараз, і до кінця року на неї чекає колапс.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

"Є два сценарії. Якщо буде перемир’я, у Росії буде можливість перепочити, компенсувати втрати, відновити боєздатність. І вже через рік вона зможе розпочати бойові дії ширшого масштабу та іншого рівня кровопролиття не тільки проти України, але й проти Європи. І це не просто лякалка – це досить раціональні, логічні розрахунки з урахуванням того потенціалу, який залишився у Росії від Радянського Союзу, а також того, що вона може зробити за рік: що може відновити, скільки накопичити людей, скільки боєприпасів, скільки техніки відновити тощо", – зазначив він.

З іншого боку, якщо Росія буде в такому самому темпі втрачати особовий склад, техніку, ресурси, як втрачає зараз (а сьогодні у РФ просто критичний дефіцит техніки), і перемир’я не буде, то до кінця цього року на неї чекає колапс, вважає Коваленко.

"Власними силами Росія не зможе взагалі компенсувати втрати техніки в зоні бойових дій. Тільки людським ресурсом компенсувати це неможливо. Зараз Росія намагається це робити, бо має перевагу в людях, але і цей ресурс закінчується – солдати з Північної Кореї є яскравим доказом", – сказав експерт.

Він зазначив, що за умови першого сценарію навіть є ризик, що війна переросте у третю світову.

"Тож можливі два сценарії: або Росія йде на перезавантаження, і через рік на нас чекатиме ще більше кровопролиття, аж до рівня третьої світової війни, або Росія виснажується, і наприкінці 2025 року почнуться такі зміни, які повернуть можливості Сил оборони України на рівень періоду весни-літа 2022 року", – сказав Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що було названо дату ймовірного запуску "Орєшніка". Вже за кілька днів над полігоном "Капустін Яр" буде майже на добу закритий повітряний простір.

Також Главред раніше повідомляв, що є загроза для урядового кварталу – названо цілі для ударів Орешником. Боєзаряди Орешника складаються зі своєрідних сплавів, пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови. Пєсков сказав, за яких умов Росія погодиться на перемир’я тривалістю 30 днів.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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