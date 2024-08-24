Дуда і Зеленський обмінялися жорсткими жартами про росіян посеред виступу

Польський президент приїхав до України для участі у святкових заходах з нагоди Дня Незалежності.

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Дуда прибув до Києва 24 серпня / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Президенти Анджей Дуда та Володимир Зеленський жорстко пожартували про окупантів, коли обговорювали майбутню перемогу над Росією.

Дуда відповідав на запитання ЗМІ на святковій пресконференції у Києві, коли і якою він бачить перемогу України. Але розмова швидко дійшла до розмірковувань, як саме відступатиме військо агресорки.

Він заявив, що з-поміж поширених дилем - імовірність завдання ударів по відступаючих силах противника. І коли хтось на когось нападає, то, за словами польського глави, "має бути готовим бути побитим".

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"Але коли російські війська покидатимуть Україну, і якщо буде так, що українські війська будуть атакувати російські війська… то я перший зателефоную до пана Зеленського (з закликом): не бомбардуйте їх, коли вони ідуть, хай ідуть додому. Я це можу обіцяти російським солдатам", - наголосив Дуда.

Дуда і Зеленський пожартували про окупантів - дивіться відео:

На що Зеленський відповів уже Дуді, що, мовляв, просто може не взяти у ту хвилину слухавку.

"А якщо буде зайнято? Так буває… Ти сам президент, і я президент… Так може статися: ти мені дзвониш - а в мене зайнято", - сказав Зеленський.

Присутні підтримали слова Зеленського сміхом.

Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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Президент Володимир Зеленський та його оточення неодноразово наголошували, що виступають за початок переговорів - але лише на умовах дотримання міжнародного права з поверненням захоплених Росією територій та виходом на кордони 1991 року.

Росія ж наполягає на узаконенні анексії окупованих районів Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

На думку політичних оглядачів, ультимативну позицію Москви похитнула Курська операція ЗСУ, коли за лічені тижні Збройні сили змогли просунутися на тисячі квадратних кілометрів углиб російського прикордоння.

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