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Експерт відповів, чи здатна РФ воювати на два фронти

Анна Ярославська
29 травня 2024, 01:28
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Андрій Клименко оцінив, якою буде реакція НАТО, якщо РФ спробує пересунути кордони.
Андрій Клименко, чорноморський флот РФ
РФ не здатна воювати на два фронти, вважає Андрій Клименко / Колаж: Главред, фото: flot.com, УНІАН

Головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко оцінив, чи зможе країна-агресор Росія воювати на два фронти, і якою буде реакція НАТО, якщо РФ спробує пересунути кордони.

По-перше, за його словами, на два фронти воювати Росія не здатна.

"Ми одразу виводимо за дужки всі можливі види занепокоєння - звичайне, глибоке або дуже глибоке. Це море, а не суша, де можна поставити паркан. Зазвичай у морській практиці таких дій не визнають. Особливо це люблять робити британці як морська країна номер один у світі й американці - вони вважають, що свобода судноплавства стоїть в одному ряду з правами людини", - сказав Клименко в інтерв'ю Главреду.

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Він нагадав, що 2021 року, коли РФ перекривала значні частини Чорного моря під приводом навчань, щоб завадити військово-морським навчанням НАТО в Чорному морі, британський і американський ракетні есмінці пройшли повз і фактично наплювали на ці перекриття, які відбувалися в окупованому територіальному морі України поблизу Криму.

"Тобто цим кроком Росії продемонстрували, що кораблі НАТО будуть ходити так, як це передбачено міжнародним морським правом. Тому якщо визнати територіальне море іншої держави, то військовий корабель туди так просто буде не послати, тому що тоді це буде вважатися порушенням морського, і, відповідно, повітряного кордону, який відповідає частині моря. Отже, цю ситуацію можна вирішити тільки військовими демонстраціями", - вважає Клименко.

Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Прикордонники РФ демонтували лінію демаркації на кордоні з Естонією

Як повідомляв Главред, у ніч із 22 на 23 травня російські прикордонники зняли 24 буї, які використовували для позначення судноплавних маршрутів в естонських водах на річці Нарві, що демаркує міжнародний кордон між Естонією і РФ.

У МЗС країни також зажадали роз'яснень від російських прикордонників і дипломатичних чиновників і негайного повернення буїв. За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, Росія використовує прикордонні проблеми як засіб створення страху і занепокоєння.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, це створить умови для подальшого сумніву в морських кордонах і перевірки рішучості НАТО.

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війна в Україні НАТО Андрій Клименко
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