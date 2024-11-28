Подвійна загроза для українців: чим небезпечні ракети РФ з касетними боєприпасами

Від того, на якій висоті підривається ракета з касетною БЧ, залежить площа ураження.

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РФ завдала масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Ключові тези:

РФ все частіше застосовує ракети з касетними боєприпасами

Ракти з касетною БЧ становлять подвійну загрозу

У четвер, 28 листопада, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з касетними боєприпасами. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна розповів, чим небезпечний цей тип ракет з касетною БЧ.

За його словами, "Калібри" з касетними боєприпасами становлять подвійну загрозу для українців.

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Гетьман пояснює, що від того, на якій висоті підривається ракета, залежить площа ураження касетними снарядами.

"Чим вища висота, тим більша площа ураження, але тим менша щільність...Кинути жменьку з невеликої висоти й кинути жменьку з більшої висоти, то воно розлетиться, але не так буде щільно", - зазначив експерт.

Він додає, що в касетних суббоєприпасах, які використовує Україна, розривається до 96-97%, а в росіян - 50 на 50.

"Тому подвійна небезпека - небезпека від того, що велика площа закривається, і небезпека в тому, що потім вони розриваються. Вони небезпечні, собака може пробігти, штовхнути та вона підірветься", - розповів Гетьман.

Що відомо про ракету "Калібр"? / Інфографіка: Главред

Масована ракетна атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, близько 5 ранку, 28 листопада, РФ здійснила запуск ракет "Калібр", після чого злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". В Україні оголосили повітряну тривогу, а згодом у низці областей пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що мішенню ранкового удару країни-агресорки Росії по Україні 28 листопада стала енергетика. Ворог застосував близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко інформував, що РФ все частіше використовує ракети з касетними боєприпасами. Він зазначив, що українські військові збивали стандартні крилаті дозвукові ракети авіаційного та морського базування окупантів з мінімальними наслідками. Їх можна було збити всіма типами зенітно-ракетних комплексів, у тому числі й радянського типу. Але з ракетами, які мають касетну бойову частину (БЧ), ситуація ускладнюється.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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