ДТП у Харкові: 16-річний Микола Харківський визнав свою провину

Микола Харківський визнав свою провину / скріншот

Обвинувачений у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинили смерть людини, 16-річний підліток дав свідчення.

Про це сьогодні у Facebook передавати юридична компанія "Miller".

"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою провину у скоєнні злочину. Крім того, у справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля перебував саме Микола Харківський", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме підліток.

Що буде далі?

Досудове розслідування поки триває, кажуть в юридичній компанії.

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"Якість зібраних матеріалів все ще в пріоритеті, тому що визнання провини на цьому етапі може бути виключно стратегією захисту.Наші адвокати продовжують контролювати ситуацію і допомагати слідству в рамках своїх повноважень", - йдеться в повідомленні.

читайте такожДТП з Інфініті в Харкові: мати 16-річного підлітка дала перший коментарНагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті та два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

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