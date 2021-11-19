ДТП у Харкові: 16-річний Микола Харківський визнав свою провину

Також з'явилися результати експертиз, які доводять, що за кермом був саме він.
Обвинувачений у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинили смерть людини, 16-річний підліток дав свідчення.
Про це сьогодні у Facebook передавати юридична компанія "Miller".
"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою провину у скоєнні злочину. Крім того, у справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля перебував саме Микола Харківський", – йдеться в повідомленні.
Крім того, у справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме підліток.
Що буде далі?
Досудове розслідування поки триває, кажуть в юридичній компанії.
"Якість зібраних матеріалів все ще в пріоритеті, тому що визнання провини на цьому етапі може бути виключно стратегією захисту.Наші адвокати продовжують контролювати ситуацію і допомагати слідству в рамках своїх повноважень", - йдеться в повідомленні.
читайте такожДТП з Інфініті в Харкові: мати 16-річного підлітка дала перший коментарНагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.
В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті та два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.
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