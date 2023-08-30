"Інших варіантів немає": журналіст описав наслідки для України, якщо РФ не розвалиться

Путін буде воювати до тих пір, поки лишатиметься у Кремлі. Війна може бути малої інтенсивності, але вона затягнеться.

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Путін буде воювати до тих пір, поки лишатиметься у Кремлі/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Якщо країна-агресорка Росія після завершення нинішньої війни проти України залишиться у тому вигляді, у якому вона існує зараз, то вона неминуче продовжуватиме вести війну.

Російський диктатор Володимир Путін не збирається зупиняти воєнні дії. Війна може бути меншої інтенсивності, але продовжуватися вона точно буде. Таку думку висловив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Якщо говорити про перспективи Росії (після завершення війни проти України – ред.), то Путін буде воювати. Буде воювати до тих пір, поки він буде в Кремлі. Це буде воююча країна – цілком можливо, що це буде війна малої інтенсивності, але в усякому разі це буде продовження війни, посилення, посилення тоталітарного режиму", – зазначив Яковенко.

За його словами, інших перспектив не існує.

"Якщо Путін при владі – буде війна і той самий фашистський режим, який він створив. Інших варіантів немає", – сказав російський опозиціонер і журналіст.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Війна в Україні

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Нагадаємо, генерал розкрив деталі про успішне просування ЗСУ на фронті. Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку, розповів командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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