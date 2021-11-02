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"Додаткових коштів не потрібно": Шмигаль розповів про фінансування заходів по боротьбі з COVID-19

2 листопада 2021, 16:18

Прем'єр-міністр зазначив, що в спецфонді держбюджету буде ще 800 млн грн для боротьби епідемією.

Шмигаль
Денис Шмигаль заявив про відсутність необхідності у виділенні додаткових коштів на боротьбу з COVID-19 / УНІАН

Необхідності у виділенні додаткових коштів на боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні на поточний момент немає. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На сьогодні ключове завдання - це установка кисневих станцій, ми на це виділили 400 млн грн, плюс ще додаткові субвенції для трьох областей. За даними Міністерства охорони здоров'я, цього на сьогодні достатньо, потрібно просто якісно та оперативно інвестувати ці кошти", — передає слова глави уряду "Інтерфакс".

Шмигаль також зазначив, що в спецфонді держбюджету буде ще 800 млн грн для боротьби з COVID-19.

читайте такожУ МОЗ розповіли, коли чекати на спад пандемії коронавірусу"Додаткових коштів за даними Міністерства охорони здоров'я не потрібно", - підкреслив прем'єр-міністр.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни. У тому числі захворіли 1263 дитини та 339 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужали - 12 639 осіб.

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузин стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності COVID - 19 в країні в кінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.

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Автор: Сергій Кущ
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МОЗ коронавірус Денис Шмигаль
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