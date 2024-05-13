"Вовчанськ перетворюється на Бахмут": у поліції розказали жахаючі подробиці

Російські окупанти намагаються захопити Вовчанськ. Ворог засипає місто КАБами.

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Окупанти перетворюють Вовчанськ на Бахмут / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Олег Синєгубов

Російські окупанти намагаються просуватись у Харківській області. Вони посилили обстріли міста Вовчанськ, яке розташоване біля кордону з РФ. Росіяни перетворюють Вовчанськ на Бахмут, руйнуючи все на своєму шляху. Про це заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко, повідомляє Суспільне.

За останні три дні росіяни закидали Вовчанськ КАБами вагою 250 та 500 кг. Їхня кількість зашкалює.

"В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", - сказав Тимошко. відео дня

Українські сили намагаються евакуювати мирне населення за допомогою броньованих автомобілів. 12 травня вдалося евакуювати людей на відстані 300-400 метрів від лінії бою.

У поліції зазначають, що росіяни використовують тактику випаленої землі.

"Спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, випалюється все живе, потім вони заходять на цю територію. Постраждає будь-який місцевий мешканець, котрий залишається неевакуйованим", - йдеться у повідомленні.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Також Forbes зазначає, що битва за Вовчанськ може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі Харківщини. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, бойові підрозділи уже в місті.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

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