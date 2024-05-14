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Харківщину штурмують десятки тисяч росіян: що відбувається на "гарячих" напрямках

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2024, 01:41
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Російські окупанти зібрали близько 50 тисяч окупантів для наступу на Харків.
Харківщину штурмують десятки тисяч росіян: що відбувається на 'гарячих' напрямках
РФ кинула на Харківщину десятки тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти пішли у масштабний наступ на Харківщині. Ворог підготував близько 50 тисяч солдатів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Le Figaro.

Ворог вже задіяв величезну кількість цих сил. Харківщину продовжують штурмувати понад 30 тисяч російських окупантів.

"Військові, за їх доповідями, готові до відбиття, ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз наступають понад 30 тисяч", – сказав Литвиненко.

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Ситуація в області складна, але контрольована. У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагалися закріпитися у Вовчанську, але українські захисники завдають їх нищівних ударів. Бійці ЗСУ проводять прочісування міської забудови.

"На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.

За даними DeepState, російським окупантам вдалося окупувати Лук'янці.

"Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового. Противник окупував Лук'янці. Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село", - йдеться у повідомленні.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Також Forbes зазначає, що битва за Вовчанськ може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі Харківщини. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, бойові підрозділи уже в місті.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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