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Кубинці воюють на боці РФ проти України: для чого і за які нагороди

Степан Гафтко
20 липня 2024, 01:00
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Кубинці продовжують виїжджати до Росії та беруть активну участь у війні проти України на боці РФ.
Кубинці воюють на боці РФ проти України: для чого і за які нагороди
Кубинці воюють проти України у складі РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Громадяни Куби продовжують виїжджати до Росії та активно залучаються до військ окупантів, аби воювати в Україні проти ЗСУ. Уряд Гавани продовжує намагатися припинити вербування, проте це не допомагає. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У виданні також заявили, що наразі в російській армії воює кілька сотень кубинців, хоча зараз важко вести точний підрахунок і їх кількість може бути значно більшою.

"Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість тих, хто бере участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити", - повідомили у Bloomberg.

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Також у виданні підкреслили, що збіднілих кубинців приваблює у Росії не лише достатньо велика заробітня платня, але і можливість отримати громадянство РФ. Оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії і нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести, то саме можливість додатково заробити є пріоритетною для кубинців, навіть не дивлячись на ризик втратити життя та здоров'я.

Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як правитель РФ Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

Також варто сказати, що посольство РФ у Гавані, як і офіційна влада Куби не особливо хочуть коментувати цю ситуацію, хочу у столиці Куби і спробували припинити вербування своїх громадян.

Російські кадри та війська в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран уперше поставив Росії новітні авіабомби Qaem-5 ("Каім-5"), які можуть використовуватися для ударів по Україні.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували коментарі заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про те, що українська держава не існуватиме до 2034 року. Таким чином вони готують російську громадськість до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що Росія завершить свою мету знищити українську державність упродовж 10 років. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 17 липня.

Раніше стало відомо, що російським окупаційним військам, ймовірно, вдалося захопити село Урожайне Донецької області, яке повернула Україна минулого літа, при цьому ЗСУ намагаються стримувати просування Росії по всьому фронту.

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