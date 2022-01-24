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"Для мене табу": пластичний хірург розповів, коли не стане робити операцію

24 січня 2022, 23:26

Лікар зазначив, з якої причини він може відмовити пацієнту в операції.

Дмитро Слоссер
Дмитро Слоссер / УНІАН

Заслужений лікар України та пластичний хірург Дмитро Слоссер розповів, яку операцію він не зробить на прохання пацієнта.

"Для мене табу - на прохання пацієнта робити те, що буде виглядати неприродно, наприклад, роздвоєння мови. Технічно все це можна зробити, але для мене неприйнятно створювати якісь каліцтва - це не відповідає моїм культурним цінностям", - поділилася під час чату на Главреді Слоссер.

Лікар назвав причину, коли він може відмовити пацієнту в операції.

"Якщо пацієнтка попросить великі груди, я спробую зрозуміти, для чого це потрібно, і чи буде їй це підходити. Якщо жінці це не буде підходити, і, якщо це не буде відповідати моїм естетичним нормам, я, напевно, відмовлюся робити операцію. Хоча, допускаю, хтось із пластичних хірургів погодиться", - говорить він.

Він навів приклад дівчину, яка поставила величезні імпланти в області вилиць.

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"Наприклад, існує діва, яка поставила величезні імпланти в області вилиць, що виглядає просто жахливо. На такі операції вирішуються якісь фрики, які, безумовно, мають свою аудиторію. Сьогодні кількість таких фріків зростає. Але я, швидше за все, подібні операції робити не буду", - додав пластичний хірург.

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Дмитро Слоссер пластичний хірург
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