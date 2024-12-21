Директор ЦРУ прибув до України: Зеленський розкрив подробиці візиту

Президент України розповів, що за час війни відбулося багато зустрічей із Біллом Бернсом, про які зазвичай не оголошували публічно.

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Білл Бернс відвідав Україну востаннє як директор ЦРУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

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До України прибув Білл Бернс з останнім візитом на посаді директора ЦРУ США

Протягом війни у Бернса та Зеленського було багато зустрічей, які не афішували

У суботу, 21 грудня, в Україну прибув Білл Бернс. Це його останній візит як директора Центрального розвідувального управління США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за час війни з Бернсом відбулося багато зустрічей. Зазвичай про такі зустрічі не повідомляли публічно.

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"Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що зустрічі з директором ЦРУ відбувалися в Україні, країнах ЄС, Америці та в інших частинах світу. Як зазначив глава держави, усі - без офіційного інформування.

"Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно ще побачимось, і обовʼязково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми і працюємо разом", - додав він.

Зустрічі Зеленського з іноземними політиками - останні новини

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав до Франції для тристоронньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці, Зеленський назвав її "хорошою і продуктивною".

Також 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив другий візит до України з початку війни, який був запланований після виборів у США. Метою поїздки стало обговорення з президентом Володимиром Зеленським поточної ситуації та можливих кроків України.

Як повідомляв Главред, 18 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів. Основними темами були безпекові гарантії для України, посилення армії та надання систем протиповітряної оборони.

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