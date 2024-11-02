Десятки чехів воюватимуть за Україну: президент Чехії надав дозвіл

Коротко:
- Чехи подали майже 200 запитів на дозвіл долучитися до захисту України
- Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав ЗСУ
Президент Чехії Петр Павел надав дозвіл кільком десяткам громадян країни приєднатися до лав Збройних сил України. Загалом близько 200 чехів звернулися із проханням про таку можливість. Про це повідомило видання Český rozhlas із посиланням на прессекретаря глави держави Філіпа Платоша.
Згідно з чеським законодавством, громадяни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без офіційного дозволу президента.
За словами Філіпа Платоша, понад 180 заяв було подано на розгляд президенту Павелу, щоб отримати можливість офіційно долучитися до української армії. Президент Чехії дозволив 60 громадянам вступити до ЗСУ.
Водночас наразі невідомо, скільки саме запитів було відхилено чи залишилося на розгляд.
Що відомо про Český rozhlas?
Český rozhlas — громадське радіо в Чеській Республіці, яке безперервно працює з 1923 року. Це найстаріший радіомовник у континентальній Європі та другий найстаріший у Європі після BBC. Český rozhlas було засновано в 1992 році.
Допомога Чехії для України - останні новини
Нагадаємо, у березні 2024 року Чехія з іншими країнами-членами НАТО зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України у "третіх" країн. Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція.
Також у липні цього року Чехія розпочала другий проєкт із закупівлі снарядів для ЗСУ. Перший за участі інших країн-членів ЄС був успішно виконаний.
Як повідомляв Главред, президент Чехії Петр Павел підтримує швидкий вступ України до НАТО. Він заявив, що вступ до Альянсу не має залежати від повного контролю над її територіями чи завершення війни.
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