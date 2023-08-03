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Ділили доплати військових: СБУ викрила на "схемі" керівників навчального центру НГУ

Юлія Куришко
3 серпня 2023, 15:54 оновлено 3 серпня, 16:15
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СБУ викрила керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.
Ділили доплати військових: СБУ викрила на 'схемі' керівників навчального центру НГУ
Керівники навчального центру Нацгвардії нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій / колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Як повідомили в СБУ, посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

Підозрювані не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

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Відомо, що із вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень. За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії.

Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них - троє старших офіцерів.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Трьом його підлеглим повідомили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, що СБУ затримала навідника удару по кафе у Краматорську. Коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу ЗС РФ.

СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО. Служба безпеки України знайшла шістьох блогерів, які зняли та поширили роботу сил ППО під час масованої атаки країни-агресорки Росії на Київ.

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