Ділили доплати військових: СБУ викрила на 'схемі' керівників навчального центру НГУ

СБУ викрила керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

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Керівники навчального центру Нацгвардії нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій / колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Як повідомили в СБУ, посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

Підозрювані не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

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Відомо, що із вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень. За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії.

Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них - троє старших офіцерів.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Трьом його підлеглим повідомили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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