У Тернополі дрон влучив у п'ятиповерхівку: є загиблий та тяжкопоранені

Коротко:
- Тернопіль атакували дрони, безпілотник влучив у п'ятиповерхівку
- Є загиблий та постраждалі
У ніч на 2 грудня російська окупаційна армія атакувала дронами Тернопіль. Ворожий БПЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Є загиблі та постраждалі.
Як повідомив Мер Тернополя Сергій Надал, після влучання ворожого БПЛА в багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на п'ятому і частково на третьому та четвертому поверхах.
Є загиблі та важкопоранені.
"Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування жителів Тернополя, квартири яких постраждали. Подробиці повідомлю згодом", - написав мер у Telegram.
Пізніше в ДСНС уточнили, що вночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі загинула одна людина, троє - отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.
На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. У ДСНС закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
Атака дронів на Україну - останні новини
25 листопада російські окупанти застосували проти України близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.
Як повідомляв Главред, у ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів.
Через ворожий удар було "пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль". У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- та водопостачанням.
За даними Повітряних сил, у ніч на 26 листопада 2024 року окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу. ЗС ЗСУ виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей. Сили ППО збили 76 ворожих безпілотників, 96 БпЛА, 5 безпілотників полетіли в бік Білорусі.
28 листопада окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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