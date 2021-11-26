Ціни на газ для населення зростуть на 200%, врятувати ситуацію не вдасться: експерт пояснив, чому

Експерт прогнозує, що ціна на газ для населення зросте / УНІАН

В результаті підписання меморандуму з МВФ ціни на газ для населення зростуть на 50-70%, а з 2024 року - на 200%. Про це заявив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Експерт у коментарі УНІАН зазначив, що після підписання меморандуму з МВФ Україна отримала транш фінансової підтримки, за який "населення країни почне старанно розплачуватися вже у 2022 році".

"Ціни для населення на газ піднімуться на 50-70%, а з 2024 року - на 200%. Через те, що ми підписали меморандум, тепер виходить, що державна "Укргазвидобування" буде продавати не менше 40-50% обсягів видобутого газу на вільному ринку. Це вкрай негативний сценарій розвитку подій і врятувати ситуацію вже не вдасться",- зазначив експерт.

За його словами, крім того, можна чекати більш жорсткі умови щодо стягнення плати за газ у зв'язку з тим, що вже анонсували майбутню розробку інструментів, які забезпечать стягування платежів з домогосподарств.

Орищак зазначив, що в регіональному розрізі, традиційно, перше підвищення тарифів варто чекати в Києві. Слідом підуть Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

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читайте такожУ МВФ поставили Україні умови для отримання наступних кредитів"Для офісу президента на поточний момент інформація про підвищення тарифів - не тема для обговорення, так як сам транш від МВФ транслюватимуть у вигляді політичної перемоги. Але ми розглядаємо подію, як максимально негативний фактор для майбутнього економіки нашої країни. Платоспроможність населення знизиться, інфляція зросте, а гривня має потенціал падіння до рівня 30 гривень за долар",- прогнозує аналітик.

Меморандум між Україною та МВФ

Документ був підписаний у 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів.

22 Листопада виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про перший перегляд програми Stand-by з Україною та про надання траншу в розмірі 699 мільйонів доларів.

Крім того, Фонд продовжив термін дії програми Stand-by, яка закінчується в грудні 2021 року, ще на шість місяців - до червня 2022 року.