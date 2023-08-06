'Це вигідно Україні': Буданов пояснив, навіщо розкрив своїх агентів в оточенні Путіна

Коли ГУР констатує факт наявності агентів у Кремлі, у Росії починають проводити внутрішні перевірки.

https://glavred.net/ukraine/ce-vigidno-ukrajini-budanov-poyasniv-navishcho-rozkriv-svojih-agentiv-v-otochenni-putina-10491250.html Посилання скопійоване

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів / колаж: Главред, скріншоти: відео

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що інформація про українських агентів в оточенні російського диктатора Володимира Путіна паралізує роботу ворожої влади.

Як зазначив Буданов у інтерв’ю болгарському телеканалу bTV, що у Путіна й так знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації.

Він таукож наголосив, коли ГУР "констатує цей очевидний факт", у Росії починають проводити внутрішні перевірки, які "нічого не змінять". І це вигідно Україні.

відео дня

"По-перше, вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають... Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх... Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу", - розкрив Буданов.

Нагадаємо, що Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ. Російські окупанти побудували добре обладнані та залиті бетоном оборонні пости, тому рухатися вперед українським воїнам зараз нелегко. Але наступ продовжується.

Буданов чітко і лаконічно відповів, коли буде звільнено Крим. Точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, а лише запевнив, що відбудеться це невдовзі.

Більше цікавих новин: